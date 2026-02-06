Babnet   Latest update 15:10 Tunis

突尼斯驻华使馆参与湖北省"乐购湖北 喜迎新春"商贸文化活动

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6985f10a23f701.84608169_nqpjhlomgikef.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 14:49
      
值此中国新春佳节之际，突尼斯驻华使馆参加了以"乐购湖北 喜迎新春"为主题的商贸文化活动，旨在促进湖北省消费市场活力。此次活动是使馆深化经济外交、推动突尼斯产品（特别是橄榄油）扩大中国市场影响力的重要举措。

展销会重点推介突尼斯橄榄油作为核心推广商品，强调其独特风味、屡获国际奖项的品质优势，以及有机品种特性——这精准契合了中国消费者日益增长的对高营养价值和保健功效健康油脂的消费需求。


在商务部副部长主持开幕的仪式上，突尼斯驻华使馆经济商务参赞阿卜杜勒哈利克·扎卡尔陪同出席。活动现场还在中国规模领先的商业综合体设置了突尼斯特色商品推广展区，向广大消费者集中展示了多款突尼斯优质产品。


湖北省地方政府官员、部分驻华外交使团及外国商务机构代表共同参与了本次活动。通过将文化元素与商贸推广深度融合，突尼斯展区为当地消费者呈现了地中海特色产品的独特魅力。
الجمعة 06 فيفري 2026 | 18 شعبان 1447
