فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 16 من الشهر الوطني للفنون التشكيلية وفي الدورة 11 من المعرض الجماعي محطات ببن عروس

<img src=http://www.babnet.net/images/9/art-plastique.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 14:42
      
أعلن اتحاد الفنانين التشكيليين عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 16 من الشهر الوطني للفنون التشكيلية وفي الدورة 11 من المعرض الجماعي محطات ببن عروس.
وينظم اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين في شهر مارس المقبل "المعرض السنوي لاتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين 2026" وذلك في إطار الدورة السادسة عشرة للشهر الوطني للفنون التشكيلية، التي تقام بالتعاون مع بلدية مدينة تونس ودار الفنون بالبلفدير ورواق بن عروس.
ويمكن لكل فنان من الفنانين المنخرطين في الاتحاد، الترشح للمشاركة بعمل واحد أو عملين من مختلف الأحجام والتقنيات على أن يكون حديث العهد ولم يعرض سابقا وأن تتوفر فيه شروط العرض والسلامة وان لا تتجاوز أبعاده المتر و80 صم عرضا (1،80 م).

ويجب أن تقدم الأعمال قبل يوم 20 فيفري 2026 إلى مقر الاتحاد لا غير.
وأعلن الاتحاد كذلك عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الحادية عشرة من "محطات" وهو معرض جماعي يقام من 13 إلى 27 فيفري 2026 ينظّمه اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين، بالتعاون مع رواق الفنون ببن عروس.
ويمكن لكل فنان الترشح للمشاركة بعمل واحد من مختلف الأحجام والتقنيات على أن يكون حديث العهد ولم يعرض سابقا وأن تتوفر فيه شروط العرض والسلامة وان لا تتجاوز أبعاده المتر و80 صم عرضا (1،80 م).

ويجب أن تقدم الأعمال قبل يوم 10 فيفري 2026 إلى مقر الاتحاد.
ويشرف على تنظيم التظاهرتين "هيئة مستقلة من أعضاء الإتحاد من صلاحياتها قبول وفرز وتوزيع الأعمال على كافة الفضاءات المخصصة للعرض، وفق ما جاء في بلاغين يحملان توقيع وسام غرس الله أمين عام اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين.
