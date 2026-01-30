Babnet   Latest update 17:12 Tunis

بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة العاشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 16:23 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تُجرى غدًا السبت مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، وفق البرنامج التالي:

المجموعة الأولى (الساعة 16:00)

* الترجي الرياضي × مولدية بوسالم
(قاعة الزواوي)


* سعيدية سيدي بوسعيد × مستقبل المرسى
(قاعة الدخلاوي – سيدي بوسعيد)

* النادي الأولمبي القليبي × الزيتونة الرياضية
(قاعة عيسى بن نصر – قليبية)

المجموعة الثانية

نادي حمام الأنف × فتح حمام الأغزاز — (14:00)*
(قاعة بومهل)

جمعية اتصالات صفاقس × النادي الصفاقسي — (14:00)*
(قاعة الرائد البجاوي – صفاقس)

اتحاد النقل الصفاقسي × النجم الساحلي — (18:00)*
(قاعة الرائد البجاوي – صفاقس)

تمثل هذه الجولة ختام المرحلة الأولى من البطولة قبل الانتقال إلى بقية المراحل التنافسية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322877

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 30 جانفي 2026 | 11 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:44
15:20
12:40
07:23
05:54
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
10.8 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
13°-10
15°-10
18°-8
19°-11
  • Avoirs en devises 25253,0
  • (29/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38466 DT
  • (29/01)
  • 1 $ = 2,83965 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>