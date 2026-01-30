بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة العاشرة
تُجرى غدًا السبت مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، وفق البرنامج التالي:
المجموعة الأولى (الساعة 16:00)* الترجي الرياضي × مولدية بوسالم
(قاعة الزواوي)
* سعيدية سيدي بوسعيد × مستقبل المرسى
(قاعة الدخلاوي – سيدي بوسعيد)
* النادي الأولمبي القليبي × الزيتونة الرياضية
(قاعة عيسى بن نصر – قليبية)
المجموعة الثانية نادي حمام الأنف × فتح حمام الأغزاز — (14:00)*
(قاعة بومهل)
جمعية اتصالات صفاقس × النادي الصفاقسي — (14:00)*
(قاعة الرائد البجاوي – صفاقس)
اتحاد النقل الصفاقسي × النجم الساحلي — (18:00)*
(قاعة الرائد البجاوي – صفاقس)
تمثل هذه الجولة ختام المرحلة الأولى من البطولة قبل الانتقال إلى بقية المراحل التنافسية.
المجموعة الأولى (الساعة 16:00)* الترجي الرياضي × مولدية بوسالم
(قاعة الزواوي)
* سعيدية سيدي بوسعيد × مستقبل المرسى
(قاعة الدخلاوي – سيدي بوسعيد)
* النادي الأولمبي القليبي × الزيتونة الرياضية
(قاعة عيسى بن نصر – قليبية)
المجموعة الثانية نادي حمام الأنف × فتح حمام الأغزاز — (14:00)*
(قاعة بومهل)
جمعية اتصالات صفاقس × النادي الصفاقسي — (14:00)*
(قاعة الرائد البجاوي – صفاقس)
اتحاد النقل الصفاقسي × النجم الساحلي — (18:00)*
(قاعة الرائد البجاوي – صفاقس)
تمثل هذه الجولة ختام المرحلة الأولى من البطولة قبل الانتقال إلى بقية المراحل التنافسية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322877