بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة العاشرة

المجموعة الأولى (الساعة 16:00)





المجموعة الثانية



تُجرى غدًا السبت مبارياتلبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، وفق البرنامج التالي:* الترجي الرياضي × مولدية بوسالم* سعيدية سيدي بوسعيد × مستقبل المرسى* النادي الأولمبي القليبي × الزيتونة الرياضية(14:00)*(14:00)*(18:00)*تمثل هذه الجولةمن البطولة قبل الانتقال إلى بقية المراحل التنافسية.