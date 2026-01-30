توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين مدينة العلوم وديوان الخدمات الجامعية للشمال

وقعت مدينة العلوم بتونس، أمس الخميس، اتفاقية تعاون وشراكة مع ديوان الخدمات الجامعية للشمال.وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ برنامج عمل مشترك لإحداث نواد علمية لفائدة الطلبة في تجربة أولى من نوعها تشمل اختصاصات علم الفلك والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، وذلك بمؤسسات الخدمات الجامعية بكل من ولاية منوبة ونابل.وقد أشرف على التوقيع، المدير العام بالنيابة لمدينة العلوم بتونس، والمدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال بحضور ثلة من إطارات المؤسستين.وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم الابتكار وتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية لدى الطلبة وتعزيز اندماجهم في الحياة الجامعية بما يخدم الجامعة والمجتمع.