Babnet   Latest update 17:12 Tunis

توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين مدينة العلوم وديوان الخدمات الجامعية للشمال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    قراءة: 0 د, 27 ث
      
وقعت مدينة العلوم بتونس، أمس الخميس، اتفاقية تعاون وشراكة مع ديوان الخدمات الجامعية للشمال.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ برنامج عمل مشترك لإحداث نواد علمية لفائدة الطلبة في تجربة أولى من نوعها تشمل اختصاصات علم الفلك والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، وذلك بمؤسسات الخدمات الجامعية بكل من ولاية منوبة ونابل.


وقد أشرف على التوقيع، المدير العام بالنيابة لمدينة العلوم بتونس، والمدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال بحضور ثلة من إطارات المؤسستين.


وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم الابتكار وتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية لدى الطلبة وتعزيز اندماجهم في الحياة الجامعية بما يخدم الجامعة والمجتمع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322855

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 30 جانفي 2026 | 11 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:44
15:20
12:40
07:23
05:54
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
10.8 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
13°-10
15°-10
18°-8
19°-11
  • Avoirs en devises 25253,0
  • (29/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38466 DT
  • (29/01)
  • 1 $ = 2,83965 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>