بطولة دبي الدولية لكرة السلة: بيروت اللبناني منافس النادي الافريقي في الدور نصف النهائي
تأهّل نادي بيروت اللبناني إلى الدور نصف النهائي من بطولة دبي الدولية لكرة السلة بعد فوزه على الوحدة السوري بنتيجة 79-66 في ختام مباريات الدور ربع النهائي.
وسيلاقي الفريق اللبناني في نصف النهائي النادي الإفريقي الذي كان قد ضمن تأهله في وقت سابق إثر فوزه على النصر الإماراتي بنتيجة 93-68.
وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي منتخب الإمارات مع الاتحاد الليبي.
نتائج الدور ربع النهائيالخميس
* منتخب الإمارات – الكرامة السوري: 71-87
* أهلي طرابلس الليبي – الاتحاد الليبي: 99-91
الجمعة
* النصر الإماراتي – النادي الإفريقي: 93-68
* الوحدة السوري – نادي بيروت اللبناني: 79-66
برنامج نصف النهائيالسبت
* منتخب الإمارات × الاتحاد الليبي
* النادي الإفريقي × نادي بيروت اللبناني
وتتواصل منافسات البطولة إلى غاية 1 فيفري، وسط تنافس قوي بين الأندية والمنتخبات المشاركة.
