بطولة دبي الدولية لكرة السلة: بيروت اللبناني منافس النادي الافريقي في الدور نصف النهائي

نتائج الدور ربع النهائي



برنامج نصف النهائي



تأهّلإلى الدور نصف النهائي من بطولة دبي الدولية لكرة السلة بعد فوزه علىبنتيجة 79-66 في ختام مباريات الدور ربع النهائي.وسيلاقي الفريق اللبناني في نصف النهائيالذي كان قد ضمن تأهله في وقت سابق إثر فوزه علىبنتيجة 93-68.وفي نصف النهائي الآخر، يلتقيمع* منتخب الإمارات – الكرامة السوري: 71-87* أهلي طرابلس الليبي – الاتحاد الليبي: 99-91* النصر الإماراتي – النادي الإفريقي: 93-68* الوحدة السوري – نادي بيروت اللبناني: 79-66* منتخب الإمارات × الاتحاد الليبي* النادي الإفريقي × نادي بيروت اللبنانيوتتواصل منافسات البطولة إلى غاية 1 فيفري، وسط تنافس قوي بين الأندية والمنتخبات المشاركة.