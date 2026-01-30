Babnet   Latest update 20:17 Tunis

بطولة دبي الدولية لكرة السلة: بيروت اللبناني منافس النادي الافريقي في الدور نصف النهائي

تأهّل نادي بيروت اللبناني إلى الدور نصف النهائي من بطولة دبي الدولية لكرة السلة بعد فوزه على الوحدة السوري بنتيجة 79-66 في ختام مباريات الدور ربع النهائي.

وسيلاقي الفريق اللبناني في نصف النهائي النادي الإفريقي الذي كان قد ضمن تأهله في وقت سابق إثر فوزه على النصر الإماراتي بنتيجة 93-68.


وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي منتخب الإمارات مع الاتحاد الليبي.


نتائج الدور ربع النهائي

الخميس

* منتخب الإمارات – الكرامة السوري: 71-87
* أهلي طرابلس الليبي – الاتحاد الليبي: 99-91

الجمعة

* النصر الإماراتي – النادي الإفريقي: 93-68
* الوحدة السوري – نادي بيروت اللبناني: 79-66

برنامج نصف النهائي

السبت

* منتخب الإمارات × الاتحاد الليبي
* النادي الإفريقي × نادي بيروت اللبناني

وتتواصل منافسات البطولة إلى غاية 1 فيفري، وسط تنافس قوي بين الأندية والمنتخبات المشاركة.
