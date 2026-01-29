كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد : تونس تهزم الجزائر 33-24 وتبلغ النهائي لمواجهة مصر

بلغ المنتخب التونسي لكرة اليد الدور النهائي من كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد 2026 المقامة في كيغالي، إثر فوزه على المنتخب الجزائري لكرة اليد بنتيجةفي نصف النهائي.وفرض أبناء المدرب محمد علي الصغير سيطرتهم على اللقاء منذ البداية، بفضل تألق الحارس مهدي الحرباوي والجاهزية العالية لـبلال العبدلي الذي نالوأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول متقدّمًابعد أسبقية مريحة خلال فتراته.في الشوط الثاني، حافظ المنتخب التونسي على الفارق رغم محاولات الجزائر تقليص النتيجة إلىفي منتصف الفترة، قبل أن يؤمّن زملاء أنور بن عبد الله الفوز دون فترات فراغ تُذكر، لتنتهي المواجهة على. وكان هدف إسلام الجبالي في نهاية الشوط الأول من أبرز لقطات اللقاء.وسيلاقي المنتخب التونسي في النهائي منتخب مصر لكرة اليد.وسبق لتونس بلوغ نهائي البطولة، تُوّجت خلالها باللقب القاري. كما كان زملاء علاء مصطفى قد ضمنوا التأهل إلى بطولة العالم لكرة اليد 2027 المقررة في ألمانيا.