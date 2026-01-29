Babnet   Latest update 20:46 Tunis

كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد : تونس تهزم الجزائر 33-24 وتبلغ النهائي لمواجهة مصر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697919f2de9313.32810168_kgipqlomehnfj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 19:57
      
بلغ المنتخب التونسي لكرة اليد الدور النهائي من كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد 2026 المقامة في كيغالي، إثر فوزه على المنتخب الجزائري لكرة اليد بنتيجة 33-24 في نصف النهائي.

وفرض أبناء المدرب محمد علي الصغير سيطرتهم على اللقاء منذ البداية، بفضل تألق الحارس مهدي الحرباوي والجاهزية العالية لـبلال العبدلي الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول متقدّمًا 19-11 بعد أسبقية مريحة خلال فتراته.

في الشوط الثاني، حافظ المنتخب التونسي على الفارق رغم محاولات الجزائر تقليص النتيجة إلى 24-19 في منتصف الفترة، قبل أن يؤمّن زملاء أنور بن عبد الله الفوز دون فترات فراغ تُذكر، لتنتهي المواجهة على 33-24. وكان هدف إسلام الجبالي في نهاية الشوط الأول من أبرز لقطات اللقاء.


وسيلاقي المنتخب التونسي في النهائي منتخب مصر لكرة اليد.

وسبق لتونس بلوغ نهائي البطولة 18 مرة، تُوّجت خلالها باللقب القاري 10 مرات. كما كان زملاء علاء مصطفى قد ضمنوا التأهل إلى بطولة العالم لكرة اليد 2027 المقررة في ألمانيا.
