Babnet   Latest update 19:37 Tunis

لجنة التشريع العام تنظر في برنامج عملها وأولوياتها التشريعية للفترة المقبلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697ba67b2f1055.87082609_fjkpelngqhimo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 19:26 قراءة: 1 د, 12 ث
      
عقدت لجنة التشريع العام، اليوم الخميس، أولى جلسات عملها للدورة التشريعية الرابعة إثر انتخاب مكتبها بتاريخ 26 جانفي 2026، وذلك للنّظر في برنامج عملها وأولوياتها التشريعية للفترة المقبلة.

وأكّد رئيس اللجنة فوزي الدعاس، في مستهل الجلسة أهمية العمل التشاركي بين مكتب اللجنة وأعضائها فيما يتعلّق بمختلف القرارات التي يتمّ اتّخاذها، مبرزا الحرص على تسريع النسق ومواصلة العمل على الأولويات التشريعية التي ضبطتها اللجنة في الدورة البرلمانية السابقة ولم تستوفِ النظر فيها، مع تحيينها وفقا لما تتمّ إحالته من مشاريع ومقترحات قوانين من قِبل مكتب المجلس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.


وتطرّق أعضاء اللجنة إلى أهمية استكمال النظر في المقترحات التي بلغت اللجنة أشواطا متقدّمة في دراستها، على غرار مقترح القانون المتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، ومقترح القانون المتعلّق بعدول الإشهاد، ومقترح القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والمقترح المتعلّق بتنقيح القانون المتعلّق بالملكية الأدبية والفنية.


وأوصوا بمزيد التواصل مع الوظيفة التنفيذية للتشاور والنقاش بخصوص مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة على أنظار اللجنة دون أن يكون ذلك عائقا أمام تقدّم الأشغال.
وأكّدوا من جهة أخرى، ضرورة مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين بصفة معمّقة وعلمية مع الانفتاح على آراء الخبراء وكلّ الأطراف ذات العلاقة بالنص التشريعي بصفة مسبّقة في إطار الأكاديمية البرلمانية.

واتفق أعضاء اللجنة في ختام الجلسة، على تحديد الأولويات وفق مقاربة تقوم على الأهداف مع تأكيد العمل حسب مبادئ النجاعة وعقلنة العملية التشريعية، وتوجيه الاهتمام نحو القضايا الاجتماعية والاقتصادية لاستكمال النظر في المقترحات في إطار سقف زمني مُحدّد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322822

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:43
15:19
12:39
07:24
05:55
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
18°-11
13°-10
14°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25253,0
  • (29/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38466 DT
  • (29/01)
  • 1 $ = 2,83965 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/01)     1767,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/01)   27172 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>