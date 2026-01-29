لجنة التشريع العام تنظر في برنامج عملها وأولوياتها التشريعية للفترة المقبلة

عقدت لجنة التشريع العام، اليوم الخميس، أولى جلسات عملها للدورة التشريعية الرابعة إثر انتخاب مكتبها بتاريخ 26 جانفي 2026، وذلك للنّظر في برنامج عملها وأولوياتها التشريعية للفترة المقبلة.وأكّد رئيس اللجنة فوزي الدعاس، في مستهل الجلسة أهمية العمل التشاركي بين مكتب اللجنة وأعضائها فيما يتعلّق بمختلف القرارات التي يتمّ اتّخاذها، مبرزا الحرص على تسريع النسق ومواصلة العمل على الأولويات التشريعية التي ضبطتها اللجنة في الدورة البرلمانية السابقة ولم تستوفِ النظر فيها، مع تحيينها وفقا لما تتمّ إحالته من مشاريع ومقترحات قوانين من قِبل مكتب المجلس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.وتطرّق أعضاء اللجنة إلى أهمية استكمال النظر في المقترحات التي بلغت اللجنة أشواطا متقدّمة في دراستها، على غرار مقترح القانون المتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، ومقترح القانون المتعلّق بعدول الإشهاد، ومقترح القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والمقترح المتعلّق بتنقيح القانون المتعلّق بالملكية الأدبية والفنية.وأوصوا بمزيد التواصل مع الوظيفة التنفيذية للتشاور والنقاش بخصوص مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة على أنظار اللجنة دون أن يكون ذلك عائقا أمام تقدّم الأشغال.وأكّدوا من جهة أخرى، ضرورة مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين بصفة معمّقة وعلمية مع الانفتاح على آراء الخبراء وكلّ الأطراف ذات العلاقة بالنص التشريعي بصفة مسبّقة في إطار الأكاديمية البرلمانية.واتفق أعضاء اللجنة في ختام الجلسة، على تحديد الأولويات وفق مقاربة تقوم على الأهداف مع تأكيد العمل حسب مبادئ النجاعة وعقلنة العملية التشريعية، وتوجيه الاهتمام نحو القضايا الاجتماعية والاقتصادية لاستكمال النظر في المقترحات في إطار سقف زمني مُحدّد.