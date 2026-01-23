Babnet   Latest update 14:29 Tunis

رئيس الجمهورية يلتقي سفيري البرتغال وبولونيا بمناسبة انتهاء مهامهما

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69736d3edb0983.05747421_gjoknmfihqlep.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 13:14
      
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج، سفير جمهورية البرتغال لدى تونس نونو بيلو وسفيرة جمهورية بولونيا لدى تونس جوستينا بورازينسكا، وذلك في إطار زيارتي توديع بمناسبة انتهاء مهامهما الدبلوماسية بتونس.

وأبرز رئيس الجمهورية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أهمية تعزيز روابط الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع تونس بكلّ من البرتغال وبولونيا، مؤكدا ضرورة الاستفادة من مجالات التعاون الواعدة وفرص الشراكة المتاحة بما يساهم في إثراء مسيرة التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة تخدم مصالح الشعوب الصديقة.


كما عبّر رئيس الدولة عن حرص تونس على تنويع مجالات التعاون لتشمل عديد القطاعات ذات القيمة المضافة، بما من شأنه أن يفضي إلى إنجاز مشاريع مشتركة تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.


ومن جهته، نوّه السفير البرتغالي بـمتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، مؤكدا حرص بلاده على مزيد تطوير التعاون مع تونس في مختلف المجالات.

كما أشادت السفيرة البولونية بـمسيرة التعاون الثنائي وعلاقات الصداقة العريقة بين تونس وبولونيا، معربة عن اهتمام بلادها بمواصلة تدعيم التعاون وتطويره خلال المرحلة القادمة.
