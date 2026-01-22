Babnet   Latest update 19:08 Tunis

كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يتباحث مع سفيرة النرويج دفع التعاون في قطاع الطاقات المتجددة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6972632fda91c2.13620853_kgnfjpelhqiom.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 18:48 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تباحث كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان مع  سفيرة النرويج في تونس مع الإقامة في الجزائر، تاراز لوكن غازيل، مزيد دفع الاستثمارات النرويجية في تونس خاصة في قطاع الطاقات المتجددة.
 
وأشاد الجانبان خلال لقاء جمعهما الخميس بمقر وزارة الصناعة، بمستوى التعاون بين البلدين على جميع المستويات، وفق بلاغ صادر  عن الوزارة.

 
وتطرق المسؤولان إلى مساهمة شركة سكاتاك النرويجية المختصة في مجال الطاقات المتجددة في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية وطاقة الرياح بعديد من المناطق.
 

وقد حضر اللقاء ثلة من الإطارات العليا للوزارة ووزارة الشؤون الخارجية، وفق بلاغ الوزارة.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322366

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:36
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-8
16°-11
19°-10
13°-7
14°-8
  • Avoirs en devises 25240,2
  • (22/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36513 DT
  • (22/01)
  • 1 $ = 2,88828 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/01)     1323,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/01)   26902 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>