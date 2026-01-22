كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يتباحث مع سفيرة النرويج دفع التعاون في قطاع الطاقات المتجددة

تباحث كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان مع سفيرة النرويج في تونس مع الإقامة في الجزائر، تاراز لوكن غازيل، مزيد دفع الاستثمارات النرويجية في تونس خاصة في قطاع الطاقات المتجددة.وأشاد الجانبان خلال لقاء جمعهما الخميس بمقر وزارة الصناعة، بمستوى التعاون بين البلدين على جميع المستويات، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.وتطرق المسؤولان إلى مساهمة شركة سكاتاك النرويجية المختصة في مجال الطاقات المتجددة في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية وطاقة الرياح بعديد من المناطق.وقد حضر اللقاء ثلة من الإطارات العليا للوزارة ووزارة الشؤون الخارجية، وفق بلاغ الوزارة.