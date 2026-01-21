القصرين: أمطار متفرقة بجل المعتمديات وحالة يقظة وتأهّب دون تسجيل مخاطر الى حدّ الآن

سجّلت ولاية القصرين، خلال ال24 ساعة الفارطة، نزول كميات متفاوتة من الأمطار بجل معتمدياتها، بلغت أقصاها 9 ملمترات بمعتمدية تالة وأدناها 2 ملمتر بمعتمدية سبيبة.وتوزّعت الكميات المسجّلة ببقية المعتمديات بين 3 ملمترات بكل من معتمديتي سبيطلة وحيدرة و4 ملمترات بمعتمديات القصرين الشمالية والقصرين الجنوبية والعيون وفوسانة وجدليان، فيما بلغت 5 ملمترات بفريانة و8 ملمترات بمعتمدية ماجل بلعباس، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين، محمد حسن الأزهري.وأكد الأزهري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الكميات من الأمطار لا تشكّل أي خطر أو طارئ إلى حدّ الآن، باعتبارها أمطارًا خفيفة ومتواصلة على مدار 24 ساعة، نزلت بنسق منتظم، مشيرًا إلى أنها تمثل بشرى إيجابية للفلاّحين وتبشّر بموسم فلاحي واعد، لما لها من انعكاسات طيبة على الأشجار المثمرة والأراضي الرعوية، وتحسين مردودية المراعي الطبيعية، خاصة في ظل الارتفاع المسجّل في أسعار الأعلاف.وكان والي القصرين ورئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، زياد الطرابلسي، أعلن صباح اليوم الأربعاء، الإبقاء على اللجنة الجهوية واللجان المحلية لتفادي الكوارث في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التطورات المناخية واقتراح التدابير اللازمة، وإحكام تنظيم التدخلات الميدانية، وذلك بالتنسيق مع قاعة العمليات بالإدارة الجهوية للحماية المدنية وبمشاركة كافة المتدخلين من المصالح والهياكل الجهوية والمحلية.من جهتها، أعلنت بلدية القصرين، أمس الثلاثاء، عن تفعيل فريق ميداني للتدخل ومجابهة الكوارث الطبيعية ووضعه في حالة جاهزية قصوى، تزامنًا مع موجة البرد التي تشهدها الجهة، وذلك في إطار الحرص على الحد من انعكاساتها وضمان سلامة المواطنين.وأفادت البلدية، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية، أن فريق التدخل يعمل في تنسيق متواصل مع السلط الجهوية والمحلية، بما يضمن سرعة الاستجابة ونجاعة التدخلات عند تسجيل أي وضعية طارئة أو تلقي إشعارات تستوجب الحضور الميداني.كما أكدت أن أعوان وإطارات الفريق يواصلون عملهم الميداني بصفة متواصلة، استجابةً لكافة الإشعارات والتبليغات المتعلقة بالوضعيات الطارئة، مع الحرص على حماية المواطنين وتأمين سلامتهم وتقديم المساندة اللازمة بكل مهنية ومسؤولية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي وضعية طارئة عبر الاتصال برئيس فريق التدخل على الرقم 29 376 537.وفي السياق ذاته، رفعت الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين مستوى اليقظة والتأهّب، خاصة في ما يتعلق بمرضى القصور الكلوي، حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية، من بينها متابعة ومراقبة غيابات مرضى تصفية الدم بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، والتكفّل بنقل من يتعذّر عليهم الوصول، إلى جانب توفير الإيواء للمرضى الذين يواجهون صعوبات في التنقل، ضمانًا لاستمرارية العلاج وسلامة المرضى.