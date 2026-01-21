Babnet   Latest update 11:37 Tunis

بن عروس: عودة منسوب المياه الى نسقه الطبيعي بالطرقات والتركيز على شفط المياه من المنازل

Publié le Mercredi 21 Janvier 2026
      
اكد المدير الجهوي للحماية بولاية بن عروس سالم اليوسفي، عودة منسوب المياه الى نسقه الطبيعي بطرقات الجهة، والتركيز على شفط المياه من المنازل التي داهمتها المياه، على اثر تهاطل كميات هامة من الامطار خلال اليومين الماضيين.
وأفاد اليوسفي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، بأنّه تم تقسيم الولاية الى قطاعات (مناطق)، وتكليف مسؤول عن كل قطاع يتولى مهمة متابعة ضخ المياه من المنازل المتضررة مع توفير الإمكانيات الضرورية لتسهيل عملية شفط المياه بالسرعة والنجاعة المرجوتين.
واكد اليوسفي انّ وحدات الحماية المدنية بجهة بن عروس تواصل معاينة جميع الانهج والطرقات بمختلف المعتمديات بعد ان استكملت مساء امس عملية ضخ المياه من الطرقات.

وقال ان وحدات الحماية المدنية قامت امس بالتدخل الميداني في بعض المناطق التي توجد في منخفضات، والتي شهدت ارتفاع منسوب المياه في بعض طرقاتها على غرار حمام الانف ورادس ومنطقة سنجاك ببن عروس، واشار الى انّ اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها، انعقدت مساء امس مرتين لمتابعة الوضع وتقييمه.
يذكر انه تقرر مواصلة تعليق الدروس على مستوى ولاية بن عروس كامل اليوم الأربعاء بكافة المؤسسات التربوية العامة والخاصة ومراكز التكوين المهني بكامل مناطق الولاية.
