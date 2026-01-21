نابل: انتشال جثة شخص جرفته مياه الامطار على مستوى منطقة القيطون سيدي حسون من معتمدية الهوارية

أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل العميد مراد المشري، في تصريح لصحفية /وات/، أن وحدات الحماية المدنية تمكنت مساء امس الثلاثاء، من انتشال جثة شخص في العقد الرابع من عمره بعد ان جرفته مياه الامطار وهو على متن شاحنة خفيفة، وذلك على مستوى الطريق الرابطة بين سيدي حسون والقيطون بمعتمدية الهواريةوكان عدد من أهالي منطقة سيدي حسون قد وجهوا بنداءات استغاثة للمساعدة في البحث عن المواطن المفقود منذ فجر يوم امس بعد أن جرفته السيول وهو على متن الشاحنة الخفيفة التي كان يستعملها لنقل الدواجن الى ان تم العثور على جثته من قبل وحدات الحماية المدنية.ودعا معتمد نابل ورئيس اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث محمد الهادي شعباني في بلاغ صادر على الصفحة الرسمية لمعتمدية نابل، المواطنين ومستعملي الطريق الى عدم المرور مؤقتا عبر الطريق الرابطة بين الطريق الجهوية عدد 27 ومنطقة البطين (طريق محطة الرسكلة) بسبب حالة الجسر المتواجد على مستوى وادي سوحيل.ويأتي هذا الإجراء، وفق ذات الإعلام، بعد التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بنابل، حرصا على سلامة مستعملي الطريق.كما توجه معتمد الميدة ياسين بن عامر الى كافة المواطنين، في بلاغ صادر مساء امس، الى عدم المرور مؤقتا عبر الطريق الرابطة بين الميدة والخلايفة نظرا لوضعية الجسر المتواجد على مستوى وادي الخلايفة، وذلك حرصا على سلامة مستعملي الطريق وإلى حين استكمال التدخلات الفنية اللازمة.