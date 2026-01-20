انقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات بولاية بن عروس وتدخلات واسعة للحماية المدنية
أعلنت الإدارة الجهوية للحماية المدنية ببن عروس، في بلاغ صدر منذ قليل، انقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات بولاية بن عروس، وذلك نتيجة التقلبات الجوية الأخيرة وما انجرّ عنها من هطول كميات هامة من الأمطار وارتفاع منسوب المياه وتجمّع السيول.وأوضح البلاغ أن الانقطاع شمل:
* الطريق الوطنية رقم 1 بين حمام الأنف وبرج السدرية
* الطريق المحلية عدد 559 من جامع الشفاء إلى قصر بلدية بن عروس
* الطريق الوطنية رقم 3 قديم مدخل مدينة فوشانة
* الطريق الوطنية رقم 559 على مستوى معهد المكفوفين وحي الإسكان ببن عروس، جراء تجمعات كبيرة للمياه بمفترق المركز القطاعي للنسيج «سوجيتاكس»
* الطريق الوطنية رقم 557 رادس الشاطئ
* الطريق الوطنية رقم 573 مرناق
وفي هذا السياق، أفاد سالم اليوسفي، المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس، أن وحدات الحماية المدنية نفّذت، على إثر التساقطات المطرية الأخيرة وارتفاع منسوب المياه بعدد من المحاور، سلسلة من التدخلات منذ مساء أمس الاثنين إلى غاية صباح اليوم الثلاثاء.
وبيّن أن هذه التدخلات شملت إجلاء 204 مواطنين عالقين ونقلهم إلى منازلهم، إضافة إلى إنقاذ وإزاحة حافلتين علقتا بسبب المياه، وتأمين نقل التلاميذ إلى منازلهم بمنطقة حمام الشط.
كما تم إنقاذ وإزاحة ثلاث حافلات وشاحنة لنقل العملة علقت بسبب المياه بكل من المدينة الجديدة ومقرين وحمام الشط، مع تأمين وصول ركابها إلى منازلهم دون تسجيل أضرار بدنية.
وأضاف أن وحدات الحماية المدنية قامت كذلك خلال الساعات الماضية بـ إنقاذ وإزاحة سبع سيارات خاصة وإدارية بعدد من المعتمديات، من بينها حمام الشط وبن عروس ومرناق ورادس وحمام الأنف ومقرين والزهراء وفوشانة وبومهل.
وعلى إثر تلقي عديد الإشعارات من المواطنين، قامت مصالح الحماية المدنية، في إطار معايناتها لكامل أحياء الجهة وخاصة المناطق الزرقاء، بمعاينة 550 منزلًا ومصنعًا، مع إجلاء عدد من المواطنين المحاصرين داخل منازلهم وتأمين نقلهم إلى مراكز الإيواء.
وشهدت ولاية بن عروس، منذ مساء أمس الاثنين إلى صباح اليوم الثلاثاء، تساقط كميات كبيرة من الأمطار، ما أدّى إلى تجمع مياه السيلان وارتفاع منسوب المياه بعدد من المحاور، وتسجيل تسرّب للمياه بعديد المنازل والأحياء.
ودعت الحماية المدنية جميع المواطنين إلى تجنّب المجازفة بعبور الأودية والطرقات المغمورة بالمياه، والالتزام بتعليمات أعوان الحماية المدنية، والتقليل من التنقلات غير الضرورية إلى حين تحسّن الوضع الجوي.
وأكدت في الختام أنها تتابع الوضع عن كثب، وأن فرقها الميدانية في حالة جاهزية تامة للتدخل عند الضرورة، حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مع الدعوة إلى متابعة البلاغات الرسمية والتقيّد بتوصيات السلامة.
كما تم التأكيد على أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ببن عروس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع الميداني والتدخلات الجارية وإصدار التوصيات اللازمة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322224