وزارة الصحة: انطلاق المشروع الوطني لاعتماد مخابر التحاليل وفق ايزو 15189

خُصّص الاجتماع الوطني الذي انتظم امس الاثنين بمقر وزارة الصحة لموضوع اعتماد مخابر التحاليل الطبية، في إطار دعم جودة الخدمات الصحية وتعزيز موثوقية التشخيص الطبي، حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.وأضاف بلاغ وزارة الصحة ان هذا اللقاء الذي جمع وزير الصحة مصطفى الفرجاني برؤساء أقسام المخابر بعدد من المؤسسات الصحية العمومية يندرج ضمن إطلاق المشروع الوطني لاعتماد المخابر وفق المواصفة الدولية ايزو 15189 باعتبارها المرجع الأساسي لضمان دقة وموثوقية نتائج التحاليل البيولوجية التي تُعدّ ركيزة لاتخاذ القرار الطبي.وأكد مصطفى الفرجاني بالمناسبة أن اعتماد المخابر هو مشروع مؤسساتي متكامل يتطلب تعبئة وزير الصحة الموارد البشرية والمالية ودعم منظومات الجودة والتكوين الى جانب تعزيز الدعم اللوجستي وارساء اطار وطني منظم لتوحيد الجهود وتنسيق المتابعة.وشدد وزير الصحة على المكاسب المحققة في دعم المخابر المرجعية وتحديث التجهيزات معلنا في هذا الصدد عن إقرار خط تمويل ابتداء من السنة الجارية لمرافقة المخابر العمومية في مساء الاعتماد.