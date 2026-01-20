الرابطة المحترفة الثانية - القطيعة بين نادي حمام الانف ومدربه امين كمون

اعلن نادي حمام الانف الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مساء الاثنين عن فك علاقته التعاقدية مع مدرب فريق اكابر كرة القدم امين كمون.وكتب فريق الضاحية الجنوبية على صفحته الرسمية "تعلن الهيئة المديرة للنادي الرياضي لحمام الانف عن توصلها الى اتفاق يقضي بفسخ العلاقة التعاقدية مع المدرب امين كمون".وتاتي هذه القطيعة بسبب تراجع النتائج، اذ فشل نادي حمام الانف خلال الجولات الاربع الاخيرة عن تحقيق الفوز مكتفيا بتعادلين وخسارتين اخرها على ارضه امام مكارم المهدية صفر-1 يوم الاحد الماضي في اطار الجولة الرابعة عشرة.وتراجع نادي حمام الانف الى المركز الثاني في جدول الترتيب العام للمجموعة الاولى برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف اتحاد تطاوين المتصدر.ويواجه نادي حمام الانف لحساب الجولة الخامسة عشرة جاره ومضيفه سبورتينغ بن عروس صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة يوم الاحد المقبل.