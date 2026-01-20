Babnet   Latest update 11:00 Tunis

تونس الكبرى والوطن القبلي والمنستير ضمن درجة إنذار شديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696f4469ee5f72.95863591_meohknqpjlfgi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 20 Janvier 2026 - 10:01
      
صنّف المعهد الوطني للرصد الجوي كلًا من تونس الكبرى والوطن القبلي والمنستير ضمن مناطق ذات درجة إنذار شديدة، تستوجب اليقظة القصوى، وذلك بسبب ظواهر جوية خطرة متوقعة وبقوة غير عادية.

كما صنّف المعهد، وفق نشرة يقظة خاصة بتطور العوامل الجوية صادرة اليوم الثلاثاء، ولايات زغوان والمهدية وبنزرت وسوسة ضمن درجة إنذار كبيرة.


ظواهر جوية خطرة متوقعة

وأوضح المعهد أن أبرز الظواهر الجوية المنتظرة تتمثل في سحب رعدية نشطة، وأمطار غزيرة، ورياح قوية، حيث يتميز الوضع الجوي بأمطار مؤقتًا رعدية وأحيانًا غزيرة، مع كميات محليًا هامة وتساقط البرد بأماكن محدودة.


كما يُتوقع هبوب رياح قوية جدًا قد تتجاوز مؤقتًا 90 كيلومترا في الساعة في شكل هبّات، خاصة قرب السواحل وأثناء ظهور السحب الرعدية.

أضرار محتملة وتحذيرات

وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أن الأمطار الغزيرة جدًا قد تؤثر على الأنشطة اليومية والحياة الاقتصادية لعدة أيام، مضيفًا أن تساقط كميات كبيرة من الأمطار خلال فترات زمنية قصيرة قد يتسبب في سيول وفيضانات سريعة بالأودية والمناطق المنخفضة ومجاري المياه.

كما قد يؤدي ذلك إلى تدني مستوى الرؤية، واضطراب في حركة النقل، وفيضان شبكات الصرف الصحي، فضلًا عن إمكانية انقطاع التيار الكهربائي.

توصيات للمواطنين

ودعا المعهد المواطنين إلى متابعة البلاغات الرسمية والامتثال لتعليمات وتوجيهات السلطات، خاصة عند الخروج في الحالات القصوى.

كما أوصى بـتجنب التنقل مترجلًا أو بالسيارات في الطرقات المغمورة بالمياه، والقيادة بحذر شديد خاصة قرب المجاري المائية، مع ضرورة تفادي الانزلاقات في حال محدودية الرؤية أو اختفاء معالم الطريق.

وشدد المعهد الوطني للرصد الجوي على الامتناع عن النزول إلى الطوابق السفلية أو المناطق المنخفضة خلال فترات هطول الأمطار، مع التأكيد على حفظ الممتلكات بعيدًا عن الأماكن المعرضة للفيضان.
