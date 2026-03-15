في ردها على سؤال كتابي من مجلس نواب الشعب وزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد إقرار منح ومساعدات استثنائية لفائدة الطلبة الأيتام

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه يتم تمكين فئة الطلبة الأيتام من منح استثنائية لمواصلة دراستهم، ويأتي هذا الإجراء بالنظر إلى محدودية جرايات الأيتام والباقين على قيد الحياة المنتفعين بها من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة، في إجابتها الرسمية على سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب محمود العامري ، أن هذه الفئة الطلابية معنية كذلك بالتحويلات المالية واشتراكات النقل المجاني التي يتم تقديمها بمناسبة العودة المدرسية والجامعية من كل سنة.
وبينت الوزارة أن التمتع بهذه الامتيازات يندرج ضمن مقتضيات الأمر عدد 317 لسنة 2019 المؤرخ في 19 ماي 2020، والذي يتعلق بشروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه.

وقد وردت هذه التوضيحات في رد رسمي أمضاه وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، ووجهه إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
 
