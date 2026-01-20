الاتحاد المنستيري يضم الملغاشي بيهاجا تسيرافا بعد رفع منع الانتداب

عزز الاتحاد المنستيري صفوفه بلاعب الوسط الملغاشي بيهاجا تسيرافا بموجب عقد يمتد الى غاية 2029.وياتي التعاقد مع تسيرافا إثر رفع عقوبة منع الانتداب وذلك "بعد استكمال كل الاجراءات القانونية وتسوية الوضعيات العالقة" وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق.وكان الاتحاد المنستيري فاز امس الاثنين على ضيفه الترجي الرياضي المتصدر 2-1 في افتتاح الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ويحتل فريق عاصمة الرباط مؤقتا المركز الرابع برصيد 30 نقطة متاخرا بفارق سبع نقاط عن صاحب الطليعة.