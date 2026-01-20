ترامب يتهم لندن بارتكاب "حماقة كبرى"

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بريطانيا بارتكاب “حماقة كبرى” بتوقيعها اتفاقا عام 2024 لتسليم جزر تشاغوس الواقعة في المحيط الهندي إلى موريشيوس.وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” أن “تخلي المملكة المتحدة عن أرض بالغة الأهمية عمل ينم عن حماقة كبرى، وهو سبب آخر ضمن سلسلة طويلة جدا من الأسباب المرتبطة بالأمن القومي التي تحتم الاستحواذ على غرينلاند”.