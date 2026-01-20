وزير الداخلية يطلع على جاهزية وحدات الحماية المدنية إثر التقلبات المناخية

تحول وزير الداخلية خالد النوري إلى إدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية للاطلاع على الوضع العام بالبلاد على إثر التقلبات المناخية وكميات الأمطار المسجّلة بعدد من الجهات.كما تابع عرضا حول تدخلات وحدات الحماية المدنية، خاصة عمليات ضخ المياه ومساعدة المواطنين وتأمين حركة المرور، مؤكدا على الجاهزية القصوى وحسن التنسيق بين مختلف الهياكل، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على منصة "فايسبوك" مساء يوم الاثنين.وثمّن وزير الداخلية المجهودات المبذولة من قبل أعوان الحماية المدنية، مؤكدا جاهزية الوحدات للتدخل عند الاقتضاء.