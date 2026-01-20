Babnet   Latest update 07:53 Tunis

رئيس الجمهورية: العمل مستمر دون انقطاع لتعبيد الطريق أمام الشباب لأخذ المشعل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696f17d3e6bfd0.33144576_gmiknlejfophq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 20 Janvier 2026
      
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه يوم الاثنين بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الوضع العام في البلاد.

وجدّد رئيس الدّولة تأكيده على أنّ العمل مستمرّ دون انقطاع لإيجاد الحلول الكفيلة بتلبية حاجيات المواطنين في كافة المجالات هذا فضلا عن تعبيد الطريق أمام الشباب لأخذ المشعل وتحمّل المسؤوليّة، وهذا حقّهم المشروع، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.


وأضاف رئيس الجمهوريّة أنّ عديد المرافق العموميّة لا تسير على الوجه المطلوب فالدّولة هي مجموعة هذه المرافق، ومن غير المقبول إطلاقا أن يتدخّل رئيس الدّولة لإيجاد حلّ لأبسط الإشكاليات التي يمكن أن يتولاّها مسؤول جهوي أو محلّي، فالثّورة لن تكتمل بتشريع جديد فحسب بل بثورة في الثقافة وداخل الإدارة على وجه الخصوص.
