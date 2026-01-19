Babnet   Latest update 22:12 Tunis

بطولة الكاس الدولية للناشئين (المجموعة الاولى) - النجم الساحلي يتعادل مع غلاسغو رينجرز صفر-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696e8bbac30618.51894129_ngqmfpljkheoi.jpg width=100 align=left border=0>
تعادل النجم الساحلي مع غلاسغو رنجرز الاسكتلندي صفر-صفر في المباراة التي اقيمت اليوم الاثنين على ملاعب اكاديمية اسباير بالعاصمة القطرية الدوحة لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الاولى ضمن بطولة الكأس الدولية لكرة القدم للناشئين التي تتواصل نسختها الحادية عشرة الى غاية 29 جانفي الجاري.
وفي اطار المجموعة ذاتها، فازت أكاديمية أسباير القطري على أكاديمية محمد السادس المغربي 1-صفر.
ويلاقي فريق جوهرة الساحل في الجولة الثانية المقررة يوم الاربعاء القادم اكاديمية محمد السادس على ان يختتم مقابلاته في الدور الاول بمواجهة اكاديمية اسباير يوم الجمعة المقبل.

وتجدر الاشارة الى ان المجموعة الثانية تضم برشلونة وباريس سان جرمان وكاشيوا ريسول الياباني وأكاديمية صندوق الترويج الفيتنامي.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي المقرر يوم 26 جانفي بينما تخوض الفرق التي ستحصل على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة الدور الترتيبي لتحديد اصحاب المراكز من 5 الى 8.


النتائج
المجموعة الاولى
الاثنين 19 جانفي 2026
اكاديمية اسباير - اكاديمية محمد السادس 1-صفر
النجم الساحلي - غلاسغو رينجرز صفر-صفر

الترتيب
اكاديمية اسباير 3 1
النجم الساحلي 1 1
غلاسغو رينجرز 1 1
اكاديمية محمد السادس صفر 1

الاربعاء 21 جانفي 2026
غلاسغو رينجرز - اكاديمية اسباير
النجم الساحلي - اكاديمية محمد السادس

الجمعة 23 جانفي 2026
اكاديمية اسباير - النجم الساحلي
اكاديمية محمد السادس - غلاسغو رينجرز
