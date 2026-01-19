بطولة الكاس الدولية للناشئين (المجموعة الاولى) - النجم الساحلي يتعادل مع غلاسغو رينجرز صفر-صفر

تعادل النجم الساحلي مع غلاسغو رنجرز الاسكتلندي صفر-صفر في المباراة التي اقيمت اليوم الاثنين على ملاعب اكاديمية اسباير بالعاصمة القطرية الدوحة لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الاولى ضمن بطولة الكأس الدولية لكرة القدم للناشئين التي تتواصل نسختها الحادية عشرة الى غاية 29 جانفي الجاري.وفي اطار المجموعة ذاتها، فازت أكاديمية أسباير القطري على أكاديمية محمد السادس المغربي 1-صفر.ويلاقي فريق جوهرة الساحل في الجولة الثانية المقررة يوم الاربعاء القادم اكاديمية محمد السادس على ان يختتم مقابلاته في الدور الاول بمواجهة اكاديمية اسباير يوم الجمعة المقبل.وتجدر الاشارة الى ان المجموعة الثانية تضم برشلونة وباريس سان جرمان وكاشيوا ريسول الياباني وأكاديمية صندوق الترويج الفيتنامي.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي المقرر يوم 26 جانفي بينما تخوض الفرق التي ستحصل على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة الدور الترتيبي لتحديد اصحاب المراكز من 5 الى 8.النتائجالمجموعة الاولىالاثنين 19 جانفي 2026اكاديمية اسباير - اكاديمية محمد السادس 1-صفرالنجم الساحلي - غلاسغو رينجرز صفر-صفرالترتيباكاديمية اسباير 3 1النجم الساحلي 1 1غلاسغو رينجرز 1 1اكاديمية محمد السادس صفر 1الاربعاء 21 جانفي 2026غلاسغو رينجرز - اكاديمية اسبايرالنجم الساحلي - اكاديمية محمد السادسالجمعة 23 جانفي 2026اكاديمية اسباير - النجم الساحلياكاديمية محمد السادس - غلاسغو رينجرز