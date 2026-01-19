كأس أمم إفريقيا لكرة اليد – رواندا 2026: المنتخب التونسي ينشد استعادة زعامته القارية

يبحث المنتخب التونسي لكرة اليد، خلال مشاركته في النسخة السابعة والعشرين لكأس أمم إفريقيا المقررة برواندا من 21 إلى 31 جانفي الجاري، عن استعادة زعامته القارية بعد ثلاث مشاركات أخيرة عجز خلالها عن إحراز اللقب منذ دورة الغابون 2018.



ويخوض “سواعد قرطاج” الدور الأول للمسابقة الإفريقية، التي تقام للمرة الأولى منذ انبعاثها في شرق القارة، ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب غينيا والكاميرون وكينيا.



وتضمالجزائر ونيجيريا ورواندا وزامبيا، فيما تتكوّنمن مصر وأنغولا والغابون وأوغندا، بينما تضمالرأس الأخضر والمغرب والكونغو والبنين.ويستهل المنتخب التونسي مشاركته بمواجهةعلى الساعةبتوقيت تونس، قبل لقاءانطلاقًا من، على أن يختتم الدور الأول بملاقاةبداية من. ويتأهل إلىصاحبا المرتبتين الأولى والثانية من كل مجموعة، فيما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع الأدوار الترتيبية ضمن. كما تترشحمباشرة إلىورغم احتفاظ المنتخب التونسي بصدارة سجل المتوجين باللقب الإفريقي بـ، فإن مشاركاته الثلاث الأخيرة كشفت عن، إذ اكتفى بوصافة، ثم حلّ رابعًا وثالثًا في نسختي. في المقابل، فرض المنتخب المصري سطوته بإحراز ألقاب هذه الدورات، رافعًا رصيده إلىومقلصًا الفارق مع تونس على سلم الزعامة القارية.ويمتلك السباعي التونسي رقمًا قياسيًا في الصعود إلى منصة التتويج بـ، منها، متقدمًا على المنتخبين المصري والجزائري. ولم يخرج المنتخب التونسي عنفي تاريخ البطولة منذ انطلاقها سنةإلا في مناسبة واحدة خلالحين أنهى مشاركته رابعًا.وبينما أكد الناخب الوطنيأن الهدف المعلن هووالذهاب إلى أبعد ما يمكن، فإن المهمة تبدوفي ظل الجاهزية الكبيرة للمنتخب المصري المدجج بمحترفين في البطولات الأوروبية، إضافة إلى منتخبات، وصعود قوى إفريقية أخرى على غرار، فضلًا عن تطور مستوى منتخبات مثلوتلقى المنتخب التونسيقبل انطلاق البطولة بعد إصابةعلى مستوى الركبة، ما استوجب خضوعه لعملية جراحية وغيابه عن المنافسة، إلى جانب إصابةالتي فرضت تعويضه بلاعب. ورغم هذه الغيابات، شدد الإطار الفني على أن القائمة تضمبين لاعبي البطولة الوطنية والمحترفين بالخارج.وتحمل هذه النسخةفي ظل غياب عدد من الركائز التي شاركت في مونديال 2025، مع توجه واضح نحووإفساح المجال لعناصر واعدة، مقابل التعويل على لاعبي خبرة يتقدمهموحارس المرمىوعدد من الأسماء الأساسية.وكانت التحضيرات قد انطلقت مبكرًا عبر تربصات ودورات دولية، تُوّجت بالمشاركة فيالتي مثّلت المحطة الإعدادية الختامية، وأنهاها المنتخب فيبعد الفوز على إيرانياسين بالقايد – فرج بن تقية – مهدي الحرباويبلال العبدلي – علاء مصطفى – ريان زرياطإسلام الجبالي – فارس الغول – عزيز بن حمودةوائل الشطي – ياسين بن سالم – أنور بن عبد اللهمحمد رضا فراد – رامي الفقيه – قصي بن فرج – محمد عزيز العايديمهيب قلالغسان التومي