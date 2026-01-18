Babnet   Latest update 17:26 Tunis

كرة اليد: المنتخب التونسي يتحوّل الى رواندا للمشاركة في كأس الأمم الافريقية

Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 16:53
      
تحوّل المنتخب التونسي لكرة اليد، اليوم الأحد، إلى كيغالي لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في رواندا من 21 إلى 31 جانفي الجاري.

ويشارك المنتخب التونسي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري (10 ألقاب)، في الدور الأول ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات غينيا والكاميرون وكينيا.


برنامج مقابلات الدور الأول

* تونس – الكاميرون: الأربعاء 21 جانفي، الساعة 14:00

* تونس – غينيا: الخميس 22 جانفي، الساعة 18:00
* تونس – كينيا: السبت 24 جانفي، الساعة 16:00

ويُذكر أن المنتخب التونسي أحرز المركز الثالث في النسخة الأخيرة التي احتضنتها مصر سنة 2024، في حين توّج بألقابه العشرة في دورات:
تونس 1974، الجزائر 1976، الكونغو 1979، تونس 1994، جنوب إفريقيا 1998، المغرب 2002، تونس 2006، مصر 2010، المغرب 2012، الغابون 2018.

قائمة اللاعبين

حراسة المرمى:

* ياسين بالقايد (تريمبلي الفرنسي)
* فرج بن تقية (بي أم هويسكا الإسباني)
* مهدي الحرباوي (دانكارك الفرنسي)

تنسيق اللعب:

* بلال العبدلي (الترجي الرياضي)
* علاء مصطفى (النادي الإفريقي)
* ريان زرياط (القادسية الكويتي)

لاعب الدائرة:

* إسلام الجبالي (الترجي الرياضي)
* فارس الغول (كان الفرنسي)
* عزيز بن حمودة (جمعية الحمامات)

ظهير أيمن:

* وائل الشطي (يو أس إيفري الفرنسي)
* ياسين بن سالم (كان الفرنسي)
* أنور بن عبد الله (كاظمة الكويتي)

ظهير أيسر:

* محمد رضا فراد (كاظمة الكويتي)
* رامي الفقيه (الوكرة القطري)
* قصي بن فرج (شارتر الفرنسي)
* محمد عزيز العايدي (النادي الإفريقي)

جناح أيمن:

* مهيب قلال (النادي الإفريقي)

جناح أيسر:

* غسان التومي (الترجي الرياضي)
Can 2025
