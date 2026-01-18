كأس إفريقيا للأمم 2025 - الكونغولي نغامبو ندالا حكما لنهائي المغرب والسنغال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696cb155b60019.15948911_leghoimnqfkjp.jpg width=100 align=left border=0>

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جون جاك نغامبو ندالا، من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حكما للمبارة النهائية لكأس إفريقيا للأمم 2025 بين المغرب والسنغال التي تقام اليوم الأحد بداية من الساعة الثامنة ليلا على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.



ويساعد نغامبو ندالا مواطناه غيلين بونغلي نغيلا وغرادل موانيا مبليزي، في حين سيكون الكونغولي ستيفن موتساسي مويو حكما رابعا.





وأنيطت مهمة قيادة غرفة حكم الفيديو المساعد بالغابوني بيير غيسلين أتشو، وتساعده ليتيسيا فيانا من إسواتيني والكيني ستيفان إليازار ييمبي.