أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع... من 10 إلى 17 جانفي 2026

في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي تمّت تغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي من 10 إلى 17 جانفي 2026:



10 جانفي



11 جانفي



12 جانفي



13 جانفي



14 جانفي



15 جانفي



16 جانفي



17 جانفي



* حزب العمال ينظم تظاهرة لإحياء الذكرى الأربعين لتأسيسه.* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد أن اعتراف الكيان الصهيوني بما يُسمّى «إقليم أرض الصومال» خطير ويندرج في إطار ممارسات كيان استعماري دخيل.* السفير الفلسطيني بتونس يشكر الشعب التونسي لمساهمته في حملة جمع التبرعات لفائدة قرى أطفال فلسطين.* تشكيل مجموعة صداقة برلمانية تونسية – عراقية، والشروع في إعداد برنامج عمل مشترك وتنظيم تبادل للزيارات بين اللجان البرلمانية في تونس والعراق، خلال لقاء جمع سفير تونس لدى بغداد شكري اللطيف بوفد برلماني عراقي.* مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري للنظر في سبل تطوير منظومة النقل العمومي، وبرمجة اقتناءات جديدة لتعزيز أسطول النقل البري وتوزيعها بطريقة عادلة بين المدن وداخلها.* لجنة المخططات التنموية بمجلس الجهات والأقاليم تجتمع بممثلي مجلس الإقليم الخامس للإعداد لمخطط التنمية 2026–2030.* وزيرة العدل ليلى جفال تختتم موكب تخرّج الدورة التكوينية الخامسة والعشرين للتلامذة ضباط إصلاح للسجون والإصلاح.* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يجتمع بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ويبحث محاور متعلّقة بالتوازنات المالية للدولة، من بينها موضوع الفوترة الإلكترونية المنصوص عليها في قانون المالية للسنة الجارية.* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يستعرض مع وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر وضعية الصناديق الاجتماعية، خاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ويسدي تعليماته بضرورة تدارك هذه الوضعية في أقرب الآجال وإيجاد حلول عاجلة.* الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى فتح «حوار وطني جدّي وشفاف» حول السياسات الصحية لإنقاذ المنظومة الصحية العمومية وضمان الحق في الصحة.* اجتماع مجموعة التعاون البرلماني مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، في إطار مواصلة تكوين مجموعات الصداقة البرلمانية.* مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الإفريقية تعقد اجتماعًا بقصر باردو، أسفر عن تكوين مجموعات صداقة برلمانية مع جنوب إفريقيا والكاميرون والكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا.* اجتماع مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأمريكية، بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة.* جيش الطيران يتسلّم طائرة نقل عسكرية من نوعفي إطار التعاون العسكري التونسي الأمريكي، ووزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يبرز متانة علاقات الصداقة والتعاون الثنائي.* رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري مضيّق حول سياسة الدولة الاجتماعية في مجال السكن والمخطط التنفيذي لإنجاز مساكن اجتماعية والتفويت فيها عبر آلية الكراء المُملّك أو البيع بالتقسيط.* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الإسباني الجديد إيذيدرو أنطونيو غونزاليس أفونسو.* لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تجتمع بممثلي مجلس الإقليم الثالث في إطار الإعداد لمخطط التنمية 2026–2030.* رئيس الجمهورية يتسلّم التقرير النهائي لفريق العمل المكلّف بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي بمدينة قابس ويطّلع على التوصيات الواردة فيه.* أحزاب سياسية ومنظمات محلية تصدر بيانات بمناسبة ذكرى سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.* لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تعقد جلسة عمل مع ممثلي مجلس الإقليم الثاني في إطار الإعداد لمخطط التنمية 2026–2030.* وزارة الداخلية تعلن عن إطلاق الحملة الوطنية لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ الباكالوريا دورة 2027.* النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطالب بالتسريع في إسناد بطاقة الصحفي المحترف وتجديد تراخيص العمل.* كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عيّاد يلتقي سفيرة فرنسا لدى تونس آن غيغان.* رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي يلتقي أعضاء مجالس الأقاليم الخمسة لتثمين الجهود المبذولة والاستعداد لإنجاح مخطط التنمية 2026–2030.* وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقية.* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يلتقي بسفير جمهورية البرتغال بتونس نونو بيلو في زيارة توديع.* رئيس الجمهورية يشرف بقصر قرطاج على اجتماع حول إصلاح المنظومة الصحية والتغطية الاجتماعية، بحضور وزراء ومسؤولي هياكل صحية ونقابية.* مكتب مجلس نواب الشعب يقرر تنظيم جلسة عامة لانتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية.* مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يحيل خمسة مشاريع قوانين إلى لجنة الاستثمار والتعاون الدولي.* الاتفاق خلال جلسة عمل عقدها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على انطلاق أشغال مركز التوثيق التابع للهيئة خلال النصف الأول من شهر فيفري.* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يتلقى نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية نيكاراغوا لدى تونس مع الإقامة بالجزائر.* اجتماع تنسيقي لمتابعة تطبيق اتفاقيات الشراكة المبرمة بين مؤسسة «فداء» والهياكل المعنية، خاصة في مجالات التغطية الصحية والإدماج الاقتصادي.* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يستقبل سفيرة جمهورية بولونيا بتونس جوستينا بورجنسكا في زيارة توديع.* وفاة الصحفي التونسي والناشط في مجال إصلاح الإعلام والاتصال* أشغال الدورة السادسة عشرة للجنة القنصلية التونسية المصرية المشتركة، المنعقدة يومي 15 و16 جانفي بتونس، تتناول سبل تدعيم التعاون في مجال الشؤون القنصلية.