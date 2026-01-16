Babnet   Latest update 20:33 Tunis

وزير الخارجية يستقبل سفيرة بولونيا بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696a8a12a34109.74956191_hmpnqgjioklfe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 16 Janvier 2026 - 20:06 قراءة: 1 د, 0 ث
      
استقبل وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الجمعة بمقرّ الوزارة، ، سفيرة جمهورية بولونيا بتونس، جوستينا بورجنسكا التي أدّت له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها بتونس.

وحسب بلاغ إعلامي، أشاد وزير الخارجية بعلاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين تونس وبولونيا، مُعربا عن ارتياحه لما تشهده هذه العلاقات من ديناميكية إيجابية تجسّدت بالخصوص من خلال مُخرجات زيارة العمل التي أدّاها إلى فرصوفيا في ديسمبر 2024 والتي سبقها عقد منتدى اقتصادي تونسي - بولوني.


وشدّد على ضرورة استغلال هذا الزخم الإيجابي قصد مزيد تعزيز المبادلات التجارية وتدفّق السياح البولونيين إلى تونس في ظلّ ارتفاع أرقامها في السنوات الأخيرة.


وأكد وزير الخارجية على ضرورة العمل سويّا في أُفُق الاستحقاقات المقبلة من أجل مزيد تسهيل ولوج المنتجات التونسية، على غرار زيت الزيتون والفسفاط، إلى السوق البولونية وبعث مشاريع استثمارية وشراكات في المجالات ذات المنفعة المشتركة.

وأعرب عن شكره للسفيرة على المجهودات التي بذلتها في سبيل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة.

من جانبها، عبّرت السفيرة البولونية عن شكرها للسلطات التونسية لما حظيت به من دعم أثناء أدائها لمهامها بتونس، مؤكّدة استعداد بلادها للعمل مع الجانب التونسي من أجل تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك والاسهام في التنظيم المحكم للاستحقاق الثنائي المقبل بتونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322021

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Match pour la 3e place demain samedi 17

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 16 جانفي 2026 | 27 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:29
15:07
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
18°-12
17°-11
18°-12
12°-10
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026