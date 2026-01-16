Babnet   Latest update 20:33 Tunis

تطاوين: زيارة تفقدية إلى البرمة لمتابعة سير عمل عدد من المنشآت الطاقية والمشاريع البيئية والتنموية

<img src=http://www.babnet.net/images/8/borma.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 16 Janvier 2026 - 20:33 قراءة: 1 د, 14 ث
      
مثل سير عمل عدد من المنشآت الطاقية والمشاريع البيئية والتنموية، محل اهتمام زيارة تفقدية اداها والي تطاوين أمير القابسي الى منطقة البرمة مرفوقًا بممثلي المصالح الجهوية للفلاحة والبيئة، وفق بلاغ صادر عن ولاية تطاوين.
وشملت الزيارة محطة تصفية النفط التابعة للشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط (سيتاب)، حيث تم الاطلاع على سير العمل بالمنشآت النفطية بحقل البرمة ووضعية الإنتاج، إلى جانب برنامج تجديد التجهيزات بهدف المحافظة على ديمومة الإنتاج وتحسين مردوديته.
كما تم تفقد محطة تحلية المياه بالبرمة، والاطلاع على التقنيات المعتمدة في التحلية وتصفية المياه، والتي مكّنت من بلوغ نسبة ملوحة في حدود 0.5 غرام/لتر.

وتم بالمناسبة التطرق إلى الإشكاليات الناتجة عن تراكم المياه المصاحبة لاستخراج النفط، وما نجم عنها من تكوّن بحيرة مائية، مع التأكيد على انطلاق عمليات للتقليص من آثارها، بالتنسيق مع المصالح المختصة، والعمل على تحيين الدراسة الفنية الخاصة بإزالة التلوث.
وشملت الزيارة منصة البئر عدد 3-409، المبرمجة للحفر في الفترة القريبة، والتى تندرج ضمن برنامج تطويري واستكشافي بحقل البرمة يمتد إلى سنة 2030 ويشمل حفر 10 آبار جديدة لإنتاج النفط والغاز.
كما تم الاطلاع على وضعية مشروع “الهنشير – واحة البرمة”، المنجز على مساحة تناهز 40 هكتارًا والمغروس بأكثر من 4500 نخلة دقلة نور، حيث سُجّل تحسن في وضعية الواحة مع التأكيد على حاجتها إلى تدخلات إضافية تتعلق بالصيانة وتعهد شبكة الري.

واختُتمت الزيارة بمعاينة محطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالبرمة ومطار البرمة، حيث تم الوقوف على سير العمل وعدد من النقائص الفنية، مع التأكيد على ضرورة التسريع في استكمال الدراسات الفنية الجارية وتحسين الخدمات وحماية المحيط البيئي ودعم ديمومة الاستثمار والتنمية بالمنطقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322015

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Match pour la 3e place demain samedi 17

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 16 جانفي 2026 | 27 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:29
15:07
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
18°-12
17°-11
18°-12
12°-10
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026