تطاوين: زيارة تفقدية إلى البرمة لمتابعة سير عمل عدد من المنشآت الطاقية والمشاريع البيئية والتنموية

مثل سير عمل عدد من المنشآت الطاقية والمشاريع البيئية والتنموية، محل اهتمام زيارة تفقدية اداها والي تطاوين أمير القابسي الى منطقة البرمة مرفوقًا بممثلي المصالح الجهوية للفلاحة والبيئة، وفق بلاغ صادر عن ولاية تطاوين.

وشملت الزيارة محطة تصفية النفط التابعة للشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط (سيتاب)، حيث تم الاطلاع على سير العمل بالمنشآت النفطية بحقل البرمة ووضعية الإنتاج، إلى جانب برنامج تجديد التجهيزات بهدف المحافظة على ديمومة الإنتاج وتحسين مردوديته.

كما تم تفقد محطة تحلية المياه بالبرمة، والاطلاع على التقنيات المعتمدة في التحلية وتصفية المياه، والتي مكّنت من بلوغ نسبة ملوحة في حدود 0.5 غرام/لتر.



وتم بالمناسبة التطرق إلى الإشكاليات الناتجة عن تراكم المياه المصاحبة لاستخراج النفط، وما نجم عنها من تكوّن بحيرة مائية، مع التأكيد على انطلاق عمليات للتقليص من آثارها، بالتنسيق مع المصالح المختصة، والعمل على تحيين الدراسة الفنية الخاصة بإزالة التلوث.وشملت الزيارة منصة البئر عدد 3-409، المبرمجة للحفر في الفترة القريبة، والتى تندرج ضمن برنامج تطويري واستكشافي بحقل البرمة يمتد إلى سنة 2030 ويشمل حفر 10 آبار جديدة لإنتاج النفط والغاز.كما تم الاطلاع على وضعية مشروع “الهنشير – واحة البرمة”، المنجز على مساحة تناهز 40 هكتارًا والمغروس بأكثر من 4500 نخلة دقلة نور، حيث سُجّل تحسن في وضعية الواحة مع التأكيد على حاجتها إلى تدخلات إضافية تتعلق بالصيانة وتعهد شبكة الري.واختُتمت الزيارة بمعاينة محطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالبرمة ومطار البرمة، حيث تم الوقوف على سير العمل وعدد من النقائص الفنية، مع التأكيد على ضرورة التسريع في استكمال الدراسات الفنية الجارية وتحسين الخدمات وحماية المحيط البيئي ودعم ديمومة الاستثمار والتنمية بالمنطقة.