شراكة استراتيجية بين اتصالات تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز البنية التحتية الرقمية في تونس

وقعت اليوم الجمعة، اتصالات تونس مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم التحول الرقمي في تونس.



وأعلن رسميا عن هذه الشراكة الرئيس المدير العام لاتصالات تونس الأسعد بن ذياب ، ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو-باسو، خلال موكب انتظم اليوم بمقر اتصالات تونس بالعاصمة.



وتندرج هذه الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير خدمات التدفق العالي للإنترنت، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ودعم وتنمية رأس المال البشري داخل اتصالات تونس.ويمثل هذا المشروع مقاربة رائدة في مجال تمويل المؤسسات، حيث يرسّخ نموذجاً جديداً للحوكمة والانضباط المالي من خلال ملاءمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن رؤية موحدة للتنمية المستدامة.وصرّحت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالقول "نحن فخورون بدعم التحول الرقمي في تونس. هذه الشراكة التي تعكس ثقتنا في اتصالات تونس ستساهم في تعزيز الربط مع أوروبا، وجعل تونس محورا رقميا رئيسيا في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا."أما الرئيس المدير العام لاتصالات تونس، فقد أفاد بأنّ "هذه الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد التونسي وفي رؤية اتصالات تونس. ومن خلال هذا البرنامج الاستثماري، تؤكد اتصالات تونس التزامها بجعل تونس أكثر انخراطا في الاقتصاد الرقمي العالمي، بما يخدم التنمية المستدامة والسيادة الرقمية للبلاد."ويجدر التأكيد أن هذه الشراكة تمثل مرحلة جديدة في بناء منظومة رقمية وطنية ناجعة وشاملة ومستدامة، بما يعزز مكانة تونس كفاعل رقمي مرجعي في الفضاء الأورو-متوسطي والإفريقي.