نابل: الانطلاق في استغلال بئر جديدة لتأمين تزويد عديد التجمعات السكنية بمعتمدية بوعرقوب بالماء الصالح للشرب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6035273a68be09.06647957_gqjmlpoihekfn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 16 Janvier 2026
      
أفاد رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل المهندس العام جلال الرابحي، بأنه تم الانطلاق في استغلال بئر جديدة لتأمين تزويد عديد التجمعات السكنية بمعتمدية بوعرقوب والتي تسكنها 248 عائلة، بالماء الصالح للشراب.

وأضاف ذات المصدر في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التجمعات السكنية بمناطق الجلايلية والحارثين والمرانقية وبوناب ومليكة وبوعلي وأولاد لخضر، كانت تتزود عبر المنظومة المائية تحت تصرّف مجمع بيوب، التابعة لمعتمدية دار شعبان الفهري، مشيرا إلى أن عملية التزويد كانت تشهد تذبذبا كبيرا خصوصا خلال ذروة الاستهلاك وارتفاع الطلب على الماء باعتبار نقص الموارد المائية وانسداد القنوات المؤدية للخزان المزود للتجمعات التي تشهدها من حين إلى آخر.


وأشار إلى ان اعتماد الدورة المائية من طرف الهيئة المشرفة على تسيير الجمعية المائية بالتنسيق مع المصالح الفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لم يمكّن من إيصال الماء لكافة التجمعات السكنية بصفة منتظمة باعتبار رغبتهم في تمكينهم من الماء بصفة متواصلة ودون انقطاع وكان ذلك سببا لاحتجاجات تولت المصالح الفنية بالمندوبية التدخل لفضها.


 وتابع الرابحي، أن الحلّ الجذري لهذا الإشكال، استوجب إفراد هذه التجمعات بأحد البئرين تحت تصرف مجمع بيوب وربطها مباشرة بخزان سيدي سعيد المزود الرئيسي لهذه التجمعات على طول حوالي 4 كيلومترات والتي تم انطلاق أشغالها في جويلية الفارط باعتمادات جملية في حدود 350 ألف دينار، وتم الشروع في استغلال هذه البئر يوم 13 جانفي الجاري إثر تركيز هيئة جديدة "بوعلي الحارثين" للتصرف في الشبكة المائية بمرجع نظر معتمدية بوعرقوب.
وأشار الى تنظيم عدّة جلسات بمقر قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل لتأطير أعضاء مجلس الإدارة وذلك من أجل المحافظة على هذا المنجز الهام وضمان انطلاقة طيبة لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب في أحسن الظروف.
وقد لاقى هذا الإنجاز استحسانا من قبل متساكني المناطق المعنية باعتبار أنه يمثل حلا جذريا للمعاناة التي عاشها الأهالي بسبب نقص المياه وصعوبة التزود بها وهو ما سيمكن من تحسين ظروف عيشهم وضمان حقهم في التزود بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة.
