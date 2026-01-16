اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية تنظم يوم 24 جانفي النسخة الأولى لدورة كأس البوتشيا

تنظم اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية بالتعاون مع الجامعة التونسية لرياضة المعوقين يوم السبت 24 جانفي الجاري النسخة الأولى لدورة كأس البوتشيا وذلك بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بضاحية قمرت في خطوة تندرج ضمن مساعي اللجنة إلى مزيد تطوير هذا الاختصاص الرياضي البارالمبي.



وأوضح رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية محمد المزوغي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة أن هذه التظاهرة تمثل خطوة إضافية في مسار هيكلة اختصاص البوتشيا الذي رغم حداثة عهده في تونس فإنه تمكن من تحقيق نتائج باهرة على المستوى الافريقي حيث كانت العناصر الوطنية أحرزت اللقب القاري ونالت شرف المشاركة في الألعاب البارالمبية 2024 بباريس.



وأضاف "ستجرى الدورة بمشاركة حوالي 30 لاعبا ضمن منافسات الفردي وهي ستوفر فرصة للمشاركين للتنافس واكتساب نسق المباريات خاصة في ظل عدم وجود بطولة وطنية منتظمة في هذا الاختصاص خلال الفترة الحالية".كما أوضح أن اللجنة الوطنية البارالمبية ستغتنم هذه المناسبة لتصنيف حوالي 25 رياضيا في اختصاص البوتشيا وفق المعايير الدولية المعتمدة تحت إشراف المصنف الدولي حليم الجبالي وهو ما سيمكن من تحديد الفئة التصنيفية التي سينشط ضمنها كل لاعب وفقا للقواعد الفنية والتنظيمية المعمول بها على الصعيد العالمي.ومن جهة أخرى، كشف محمد المزوغي أن اللجنة الدولية البارالمبية منحت مجددا اعتمادها لملتقى تونس الدولي لألعاب القوى وقامت بإدراجه ضمن رزنامة جوائزها الكبرى مشيرا إلى النسخة العشرين للملتقى ستقام من 12 الى 19 جوان بملعب ألعاب القوى برادس بمشاركة نخبة من أبرز الرياضيين البارالمبيين في مختلف الاختصاصات من مختلف أنحاء العالم.وأشار إلى أن عملية تصنيف الرياضيين ستجرى من 12 الى 15 جوان تحت إشراف اللجنة الدولية البارالمبية على أن تقام المسابقات من 16 إلى 19 جوان مبينا أن نتائج ملتقى تونس الدولي تؤخذ بعين الاعتبار في السباق التاهيلي لبطولة العالم المقبلة لألعاب القوى المقررة سنة 2027 وكذلك دورة الألعاب البارالمبية لوس انجلس 2028.وتجدر الإشارة إلى أن رزنامة الجوائز الكبرى لملتقيات بارا ألعاب القوى تضم خلال سنة 2026 أيضا الرباط (المغرب) من 20 الى 25 أفريل وجاليسكو (المكسيك) من 4 إلى 11 ماي ونوتويل (سويسرا) من 18 إلى 23 ماي وباريس (فرنسا) من 30 ماي إلى 4 جوان وأولوموك (تشيكيا) من 29 جوان إلى 4 جويلية وكالي (كولومبيا) من 14 إلى 20 سبتمبر.