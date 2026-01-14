Babnet   Latest update 15:00 Tunis

كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد: قائمة لاعبي المنتخب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69679c450a87f6.18585368_hqjklonfpeigm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 14:38 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أعلن الناخب الوطني محمد علي الصغير، اليوم الأربعاء، عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي لكرة اليد المدعوّين للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقرّرة بـرواندا من 21 إلى 31 جانفي 2026.

قائمة اللاعبين


حراسة المرمى

* ياسين بالقايد (تريمبلي – فرنسا)
* فرج بن تقية (بي إم هويسكا – إسبانيا)

* مهدي الحرباوي (دانكارك – فرنسا)

تنسيق اللعب

* بلال العبدلي (الترجي الرياضي التونسي)
* علاء مصطفى (النادي الإفريقي)
* ريان زرياط (القادسية – الكويت)

مركز لاعب الدائرة

* إسلام الجبالي (الترجي الرياضي التونسي)
* فارس الغول (كان – فرنسا)
* عزيز بن حمودة (جمعية الحمامات)

ظهير أيمن

* وائل الشطي (يو إس إيفري – فرنسا)
* ياسين بن سالم (كان – فرنسا)
* أنور بن عبد الله (كاظمة – الكويت)

ظهير أيسر

* محمد رضا فراد (كاظمة – الكويت)
* رامي الفقيه (الوكرة – قطر)
* قصي بن فرج (شارتر – فرنسا)
* محمد عزيز العايدي (النادي الإفريقي)

جناح أيمن

* مهيب قلال (النادي الإفريقي)

جناح أيسر

* غسان التومي (الترجي الرياضي التونسي)

قرعة المجموعات

وضعت قرعة الدور الأوّل المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات غينيا والكاميرون وكينيا.

برنامج مباريات المنتخب التونسي

* الأربعاء 21 جانفي 2026
تونس × الكاميرون — 14:00

* الخميس 22 جانفي 2026
تونس × غينيا — 18:00

* السبت 24 جانفي 2026
تونس × كينيا — 16:00
