منوبة - تطلّع شبابي واسع الى الإسراع بإعادة الحياة الى داري الشباب القباعة والمرناقية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6967805c001b08.78246346_iokhnmqlefjpg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 15:38
      
ينتظر شباب المرناقية ووادي الليل، بشغف كبير، عودة الحياة الى داري الشباب بالمرناقية والقباعة، حاضنتي الابداع والترفيه وصقل المواهب وتنمية قدرات الشباب، في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية.

ويتطلّع رواد الدارين، وممثلو المجالس المحلية ومختلف مكونات المجتمع المدني، باهتمام كبير، الى الإسراع في انجاز اشغال التهيئة المبرمجة، كمشاريع ذات أولوية لا تحتمل مزيدا من التأخير، معتبرين ان مثل تلك المؤسسات الشبابية، هي فضاءات امنة للاستفادة من الأنشطة الهادفة والمؤطرة، وللاستثمار في اوقات فراغ الزمن المدرسي بشكل إيجابي يجنّب التلاميذ السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.


وأكد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بمنوبة كمال هنيد لـ"وات" انه ضمن برنامج التجديد والتهيئة الذي شمل اغلب المؤسسات الشبابية بالجهة، وخاصة منها الدندان ومنوبة والبساتين (الجيل الثاني) التي فتحت أبوابها من جديد السنة الفارطة بحلة جديدة، وفضاءات متنوعة، تمت برمجة تطوير دار الشباب بالمرناقية من الجيل الثاني وإعادة تهيئة دار الشباب بالقاعة بسبب وضعية فضاءاتها وفق تقرير اختبار مصالح الادارة الجهوية للتجهيز .
وانتهت دراسات مشروع دار الشباب بالمرناقية، المغلقة منذ فيفري 2023، بسبب مبناها الايل للسقوط، فيما يجري حاليا اعداد ملف الدراسة لقسط وظيفي خصصت له اعتمادات ب 1 مليون دينار، وذلك في انتظار اعلان طلب العروض في أقرب الآجال.


وتتضمن مكونات المشروع المبرمج إعادة بناء البناية، مع تأجيل بناء القاعة المتعددة الاختصاصات التزاما بالكلفة المرصودة، في انتظار توفير مزيد الاعتمادات لإتمامها لاحقا.
كما انطلقت حاليا دراسات انجاز مشروع إعادة تهيئة دار الشباب بالقاعة المغلقة منذ مارس 2024 وذلك بعد اعداد مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز اختبارا فنيا شاملا لكامل البناية، وتبينت الحاجة الملحة الى تدخلات اصلاح وتدعيم، وتم اعداد ملف طلب عروض المترتب عن الاختبار الفني المصادق عليه من قبل مصالح الولاية ووزارة الشباب والرياضة باعتمادات ب 560 ألف دينار.

وقد تطلب برنامج التدخل لاحقا تعديلا وخاصة في مستوى اشغال إعادة توزيع وتأهيل الفضاءات، مع توفير اعتمادات إضافية بقيمة 140 ألف دينار، تم بموجبه تعيين مصممين والانطلاق في دراسات من جديد، في انتظار انتهائها وإعلان طلب العروض واسناد الصفقة.
وأضاف انه بقدر الحرص على انجاز الاشغال في الآجال المحددة حتى تكون المؤسستين في أبهى حلة، سيتم الحرص على ضمان جودة الاشغال المنجزة، مع توفير التجهيزات الضرورية وتنويع الخدمات الشبابية وفضاءات النوادي والأنشطة التي تستجيب لانتظارات الشباب ولتطور العصر والتغير المطرد لاهتماماتهم.



