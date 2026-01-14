سفارة الجمهورية التونسية بأبو ظبي تُعلن عن تركيز “بوابة الخدمات الإدارية”

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69677dec268664.18366534_fhpimgjqleonk.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بأبو ظبي عن تركيز “بوابة الخدمات الإدارية” لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وتهدف هذه المنظومة إلى تحسين جودة الخدمات القنصلية، عبر رقمنتها وتقريبها من أفراد الجالية، بما يُيسّر النفاذ إلى الوثائق والخدمات الإدارية دون الحاجة إلى التنقّل المتكرر.







الخدمات المتاحة عبر البوابة

ستمكّن البوابة من استلام وثائق الحالة المدنية مباشرة من المصالح القنصلية للبعثة، وتشمل على وجه الخصوص:





* مضامين ولادة للمولودين الجدد بتونس،

* مضامين زواج للمواطنين التونسيين الذين أُبرمت عقود زواجهم بتونس،

* مضامين وفاة للمتوفين بتونس وبالخارج.



كما تتيح البوابة لفائدة الجالية التونسية المقيمة بأبو ظبي الحصول على شهادة في ثبوت رخصة السياقة التونسية.



ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز التحوّل الرقمي للخدمات القنصلية والارتقاء بجودتها بما يستجيب لاحتياجات الجالية التونسية بالخارج.

