نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم: تعيين الحكم الغاني دانيال ني أيي لاريا لإدارة المواجهة بين المغرب ونيجيريا

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم تعيين الحكم الغاني دانيال ني أيي لاريا لإدارة المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره النيجيري، مساء غد الأربعاء لحساب نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025).

وذكرت "كاف"، على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكم الغاني سيقود هذه المواجهة بمساعدة الجنوب إفريقي زاخيلي توسي جرانفيل سيويلا، وسورو فاتسواني من ليسوتو، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع إلى الرواندي صمويل أوويكوندا.

وأنيطت مهمة قيادة غرفة حكم الفيديو المساعد (فار) للجنوب إفريقي أبونغيلي توم، بمساعدة التونسي هيثم قيراط، والكيني ستيفن أونيانغو ييمبي.





وتعد هذه المواجهة بين منتخب "النسور الخارقة" و"أسود الأطلس"، المرتقبة غدا الأربعاء بملعب الأمير مولاي عبد الله من أبرز مباريات هذه النسخة التي تتواصل إلى غاية 18 جانفي الجاري.