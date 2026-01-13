النادي الصفاقسي: الجلسة العامة الانتخابية و التقييمية يوم 14 فيفري القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6133cc40447ce9.43388457_jpomifgqehlnk.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي اليوم الثلاثاء ان موعد اجراء الجلسة العامة الانتخابية للفترة النيابية 2025-2027 و الجلسة العامة العادية التقييمية ستنعقدان يوم 14 فيفري 2026.



واضافت الهيئة التسييرية في بلاغ لها عبر الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي ان اللجنة المستقلة المشرفة على الانتخابات ستتولى لاحقا الاعلان عن موعد فتح باب الترشحات واجراءات تسيير اعمال الجلسة العامة الانتخابية وفق النظام الاساسي للجمعية.





يذكران اللجنة العليا للدعم للنادي الرياضي الصفاقسي كانت قد قررت تعيين مهدي الفريخة رئيسا للهيئة التسييرية للنادي منذ شهر فيفري المنقضي الى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية.