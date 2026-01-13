مجموعة من الجمعيات والمنظمات تعبر عن قلقها إزاء الوضع الصحي لشذى مبارك وتطالب بضمان التكفل الطبي العاجل لها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f36f51251838.80951402_fohkpqignmjel.jpg width=100 align=left border=0>

عبّرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات عن قلقها إزاء “الوضع الصحي الحرج” للسجينة والصحفية شذى الحاج مبارك، الموقوفة منذ 20 جويلية 2023، معتبرة أنّ وضعها الصحي يستوجب تدخّلًا طبيًا عاجلًا ومتابعة صحية متواصلة في ظروف آمنة وإنسانية.



وأكدت هذه الجمعيات، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّ الحق في الصحة والعلاج حقّ أساسي تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مشدّدة على أنّ استمرار سجن شذى الحاج مبارك في ظلّ هذه الظروف يمثّل خطرًا حقيقيًا على سلامتها الجسدية، ويستوجب اتخاذ قرارات جدية تضع حماية حياتها وكرامتها في مقدّمة الأولويات.







وشدّدت الجهات الموقّعة على البيان على ضرورة احترام الحق في الصحة داخل المؤسسات السجنية، مؤكّدة أنّ حماية حياة السجينات والسجناء وكرامتهم مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة، وأنّ الاستجابة العاجلة للحالات الصحية الحرجة تمثّل التزامًا لا يقبل التأجيل.





كما عبّرت عن انشغالها بتعكّر الأوضاع الصحية لعدد من السجناء، من بينهم العياشي الهمّامي وأحمد صواب، مطالبة بـالإفراج العاجل عنهم وتمكينهم من تلقي العلاج اللازم خارج الوسط السجني في ظروف صحية آمنة وإنسانية، وضمان التكفّل الطبي العاجل والملائم لهم ولسائر السجينات والسجناء الذين يعانون من أوضاع صحية قاهرة.



وأمضى على هذا البيان كلّ من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والأورو-متوسطية للحقوق، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وجمعية بيتي، وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وجمعية دمج للعدالة والمساواة.



ويُذكر أنّ الصحفية شذى الحاج مبارك مثلت اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف في ما يُعرف بـ“قضية إنستالينغو”، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بسجنها خمس سنوات. وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت مساء الجمعة 9 جانفي تأخير القضية إلى جلسة اليوم 13 جانفي، ليترافع المحامون بعد استنطاق المتهمين الحاضرين، وفق ما أفاد به مصدر قضائي مطّلع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وقالت عائلة الحاج مبارك ومحاموها إنّ شذى الحاج مبارك تمرّ بوضع صحي حرج يحتاج إلى تدخّل طبي عاجل.

