منوبة: وفاة شخص في حادث اصطدام دراجة نارية بشاحنة على مستوى منطقة القفاية بطبربة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/643d837dd99db3.55334129_moilhgnjfkepq.jpg width=100 align=left border=0>

أسفر حادث اصطدام دراجة نارية وشاحنة خفيفة، جدّ على الطريق الرابطة بين طبربة وباجة على مستوى منطقة القفاية، عن وفاة سائق الدراجة النارية، وفق معطيات أفادت بها مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية صحفية "وات".



وتتمثل صورة الحادث الأليم، الذي جدّ قبل الساعة السابعة صباحا، في اصطدام دراجة الضحية الذي كان متوجّها الى مكان عمله بدائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة، بشاحنة خفيفة ما تسبب له في إصابة بليغة على مستوى الرأس.





وقد تدخلت فرقة الحماية المدنية فور إعلامها من طرف وحدات الحرس الوطني بطبربة، ونقلت المصاب الى المستشفى المحلي بطبربة، أين فارق الحياة متأثرا بإصابته.

هذا وتولت وحدات حرس المرور فتح بحث تحقيقي في الحادث لتحديد أسبابه، فيما تمت إحالة جثمان الضحية الى مصالح الطب الشرعي بالعاصمة.

ن ع



وقد تدخلت فرقة الحماية المدنية فور إعلامها من طرف وحدات الحرس الوطني بطبربة، ونقلت المصاب الى المستشفى المحلي بطبربة، أين فارق الحياة متأثرا بإصابته.هذا وتولت وحدات حرس المرور فتح بحث تحقيقي في الحادث لتحديد أسبابه، فيما تمت إحالة جثمان الضحية الى مصالح الطب الشرعي بالعاصمة.ن ع