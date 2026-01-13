Babnet   Latest update 15:40 Tunis

منوبة: وفاة شخص في حادث اصطدام دراجة نارية بشاحنة على مستوى منطقة القفاية بطبربة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/643d837dd99db3.55334129_moilhgnjfkepq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 13 Janvier 2026 - 15:23 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أسفر حادث اصطدام دراجة نارية وشاحنة خفيفة، جدّ على الطريق الرابطة بين طبربة وباجة على مستوى  منطقة القفاية، عن وفاة سائق الدراجة النارية، وفق معطيات أفادت بها مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية صحفية "وات".

وتتمثل صورة الحادث الأليم، الذي جدّ قبل الساعة السابعة صباحا، في اصطدام دراجة الضحية الذي كان متوجّها الى مكان عمله بدائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة، بشاحنة خفيفة ما تسبب له في إصابة بليغة على مستوى الرأس.

 وقد تدخلت فرقة الحماية المدنية فور إعلامها من طرف وحدات الحرس الوطني بطبربة، ونقلت المصاب الى المستشفى المحلي بطبربة، أين فارق الحياة متأثرا بإصابته.
 هذا وتولت وحدات حرس المرور فتح بحث تحقيقي في الحادث لتحديد أسبابه، فيما تمت إحالة جثمان الضحية الى مصالح الطب الشرعي بالعاصمة.   
 ن ع

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321820

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs demain mercredi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 13 جانفي 2026 | 24 رجب 1447
آخر يوم في الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:27
15:05
12:35
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-7
19°-7
18°-9
16°-10
17°-9
  • Avoirs en devises 25421,5
  • (12/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35700 DT
  • (12/01)
  • 1 $ = 2,89127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/01)     1245,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/01)   26823 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026