مركز افادة ينظم يومي 19 و20 جانفي دورة تدريبية حول منع تبييض الاموال ومكافحة الارهاب لفائدة الجمعيات

ينظم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات " إفادة "، (تحت إشراف رئاسة الحكومة ) دورة تدريبية متخصصة تحت عنوان " منع تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب "، وذلك يومي 19 و20 جانفي 2026 بمقره بالعاصمة



وتندرج هذه الدورة في إطار البرامج التكوينية التي ينفذها المركز لدعم قدرات مكونات المجتمع المدني وتطوير آليات تسييرها بما يتلاءم مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية



وتستهدف الدورة ممثلي مختلف الجمعيات الناشطة في كافة ولايات الجمهورية، سعياً لتعزيز الوعي القانوني والوقائي لدى المسيرين الجمعياتيين في مجالات الحوكمة المالية والشفافيةويُعد هذا المحور التدريبي من الركائز الأساسية التي يعمل عليها مركز " إفادة " لضمان سلامة المعاملات المالية للجمعيات وحمايتها من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، بما يعزز دور المجتمع المدني كشريك فاعل وشفاف في المسار التنموي والاجتماعي للبلادووفقاً للبلاغ الصادر عن المركز، يتعين على الجمعيات الراغبة في المشاركة تحميل " بطاقة المشاركة " مباشرة من الموقع الرسمللمركز أو عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعيكما أشار المركز إلى أن إرسال الاستمارات المعبأة يتم حصراً عبر البريد الإلكتروني المخصص للتكوين ifeda.formation@topnet.tn.