Babnet   Latest update 19:14 Tunis

بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 18:34 قراءة: 0 د, 40 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة (الأولى إيابًا) من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التونسية لكرة القدم، والتي ستُجرى على ثلاث دفعات أيام الخميس والجمعة والسبت، انطلاقًا من الساعة 14:00، وفق البرنامج التالي:

الخميس 15 جانفي 2026


ملعب حمادي العقربي برادس

* الترجي الرياضي التونسيمستقبل قابس


ملعب بئر بورقبة

* مستقبل سليمانشبيبة القيروان

الجمعة 16 جانفي 2026

ملعب الهادي النيفر

* الملعب التونسيالاتحاد المنستيري

ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

* الأولمبي الباجياتحاد بن قردان

ملعب يُحدّد لاحقًا (دون حضور الجمهور)

* الترجي الجرجيسيالنادي الصفاقسي

السبت 17 جانفي 2026

ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

* مستقبل المرسىالنادي الإفريقي

ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

* النادي البنزرتينجم المتلوي

الملعب الأولمبي بسوسة

* النجم الساحليشبيبة العمران
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321709

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 11 جانفي 2026 | 22 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-11
16°-9
19°-8
20°-9
17°-9
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026