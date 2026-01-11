بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة (الأولى إيابًا) من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التونسية لكرة القدم، والتي ستُجرى على ثلاث دفعات أيام الخميس والجمعة والسبت، انطلاقًا من الساعة 14:00، وفق البرنامج التالي:



الخميس 15 جانفي 2026





ملعب حمادي العقربي برادس



* الترجي الرياضي التونسي – مستقبل قابس





ملعب بئر بورقبة



* مستقبل سليمان – شبيبة القيروان



الجمعة 16 جانفي 2026

ملعب الهادي النيفر



* الملعب التونسي – الاتحاد المنستيري



ملعب بوجمعة الكميتي بباجة



* الأولمبي الباجي – اتحاد بن قردان



ملعب يُحدّد لاحقًا (دون حضور الجمهور)



* الترجي الجرجيسي – النادي الصفاقسي



السبت 17 جانفي 2026

ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى



* مستقبل المرسى – النادي الإفريقي



ملعب 15 أكتوبر ببنزرت



* النادي البنزرتي – نجم المتلوي



الملعب الأولمبي بسوسة



* النجم الساحلي – شبيبة العمران

