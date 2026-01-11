بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة (الأولى إيابًا) من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التونسية لكرة القدم، والتي ستُجرى على ثلاث دفعات أيام الخميس والجمعة والسبت، انطلاقًا من الساعة 14:00، وفق البرنامج التالي:
الخميس 15 جانفي 2026
ملعب حمادي العقربي برادس
* الترجي الرياضي التونسي – مستقبل قابس
ملعب بئر بورقبة
* مستقبل سليمان – شبيبة القيروان
الجمعة 16 جانفي 2026ملعب الهادي النيفر
* الملعب التونسي – الاتحاد المنستيري
ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
* الأولمبي الباجي – اتحاد بن قردان
ملعب يُحدّد لاحقًا (دون حضور الجمهور)
* الترجي الجرجيسي – النادي الصفاقسي
السبت 17 جانفي 2026ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
* مستقبل المرسى – النادي الإفريقي
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
* النادي البنزرتي – نجم المتلوي
الملعب الأولمبي بسوسة
* النجم الساحلي – شبيبة العمران
