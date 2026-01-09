ّأريانة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة تناهز 65 بالمائة وسط تقديرات بإنتاج إجمالي 2500 طن

بلغت نسبة تقدّم موسم جني الزيتون بولاية أريانة حوالي 65 بالمائة من إجمالي صابة مقدّرة بـ 2500 طنّ،وفق ما أفاد به، ممثل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة، علي الهمامي، خلال جلسة عمل انعقدت، اليوم الجمعة، بمقر الولاية.



وأوضح الهمامي أنّ عملية الجني والتحويل، التي إنطلقت بتاريخ 30 أكتوبر 2025، مازالت متواصلة، وتسير في ظروف عادية، مبرزا أن صابة هذا الموسم تعتبر طيبة مقارنة بالموسم الفارط، رغم الحجم المتواضع لمساحة الزياتين بالجهة والبالغة 2765 هكتارا، وفق تقديره.



كما تم التطرّق خلال الجلسة، التي أشرف عليها الكاتب العام لولاية أريانة، سمير السبعي، إلى الإشكاليات التي سجلتها اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة سير موسم جني وتحويل الزيتون، وأبرزها إشكالية التصرف في مادة المرجين وخاصة الكميات المتبقية من الموسم الفارط، وتحديد الأسعار المرجعية لمادة الزيت، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية أريانة بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وأوصى الكاتب العام للولاية، بالمناسبة، بالعمل على إيجاد الآليات الممكنة لحسن التصرف في مادة المرجين، وبالمتابعة الدورية، والعمل على ترشيد التصرف في هذه المادة، وتثمين إستعمالاتها.ويوفر إنتاج ولاية أريانة المقدر بــ 2500 طن من الزيتون ما يعادل 500 طن من الزيت، يتم تحويلها في 4 معاصر في الجهة بطاقة تحولية تقدّر بـ255 طن في اليوم، بينما تقدر طاقة تخزين الزيت في هذه المعاصر بــ 670 طنّا، وفق ما أوضحه علي الهمامي، لصحفيّة "وات".يشار إلى أن الجلسة انعقدت بحضور كل من معتمد قلعة الأندلس، والمدير الجهوي للتجارة، والمدير الجهوي للوكالة الوطنية لحماية المحيط، إلى جانب ممثلي الإدارات الجهوية للفلاحة، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، والحماية المدنية، ووزارة البيئة.كما حضر الجلسة رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بأريانة، وممثلة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وممثلة الديوان الوطني للزيت، وعدد من أصحاب المعاصر بالجهة، ورئيسة دائرة العمل الإقتصادي والإستثمار بالولاية.