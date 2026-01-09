Babnet   Latest update 19:37 Tunis

العضو الجامعي خميس الحمزاوي: التوجه نحو تعيين مدرب تونسي على رأس منتخب الأكابر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d93ad8489b72.17274632_inelgjhpokqmf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 09 Janvier 2026 - 18:26 قراءة: 1 د, 30 ث
      

توجّه نحو تعيين مدرّب تونسي على رأس منتخب الأكابر

أكد خميس الحمزاوي عضو المكتب الجامعي لكرة القدم أن التوجّه العام يسير نحو تعيين مدرّب تونسي على رأس منتخب الأكابر خلال الفترة المقبلة.


وأضاف الحمزاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، إثر الاجتماع الذي انعقد بين وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي وعدد من ممثلي المكتب الجامعي برئاسة معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، أنه لن يتم فتح باب الترشحات لمنصب مدرّب المنتخب، مشيرا إلى أنه تقرّر إحداث لجنة فنية ستتولى تقديم مقترحات تتعلّق بمجموعة من الفنيين التونسيين من ذوي الكفاءة والخبرة، على أن يختار المكتب الجامعي أحدهم لقيادة منتخب “نسور قرطاج” خلال المرحلة القادمة.

وحضر الاجتماع أيضا بالخصوص حسين جنيح نائب رئيس الجامعة، وخميس الحمزاوي العضو الجامعي والمسؤول عن منتخب الأكابر، وزياد الجزيري المدير الرياضي للجامعة ومساعده خليل شمام، إلى جانب مجموعة من المدربين واللاعبين الدوليين القدامى وهم علي الكعبي وفوزي البنزرتي ومحمد المكشر وأمين كمون ووليد الهيشري وطارق سالم ورياض البوعزيزي.


ويذكر أن الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قد أعلنت يوم الأحد الماضي إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الناخب الوطني سامي الطرابلسي وكامل الإطار الفني، وذلك عقب الخروج من الدور ثمن النهائي لـكأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالمغرب إثر الهزيمة أمام المنتخب المالي بركلات الترجيح (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي).

وكان المنتخب التونسي قد أنهى الدور الأول من هذه النهائيات القارية في المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز على أوغندا (3-1)، وخسارة أمام نيجيريا (2-3)، وتعادل مع تنزانيا (1-1).

ويذكر أن المنتخب التونسي تنتظره مشاركة هامة في نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026. وسيخوض المنتخب التونسي الدور الأول ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والمتأهل من الملحق الأوروبي الثاني الذي يضم أوكرانيا والسويد وبولونيا وألبانيا.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321610

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Mali CAN 2025 - Senegal CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cameroun CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 09 جانفي 2026 | 20 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:23
15:02
12:33
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
14°-11
15°-10
15°-9
18°-7
  • Avoirs en devises 25384,1
  • (08/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (08/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026