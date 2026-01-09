العضو الجامعي خميس الحمزاوي: التوجه نحو تعيين مدرب تونسي على رأس منتخب الأكابر

توجّه نحو تعيين مدرّب تونسي على رأس منتخب الأكابر

أكد خميس الحمزاوي عضو المكتب الجامعي لكرة القدم أن التوجّه العام يسير نحو تعيين مدرّب تونسي على رأس منتخب الأكابر خلال الفترة المقبلة.





وأضاف الحمزاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، إثر الاجتماع الذي انعقد بينوعدد من ممثلي المكتب الجامعي برئاسة، أنهلمنصب مدرّب المنتخب، مشيرا إلى أنه تقرّرستتولى تقديم مقترحات تتعلّق بمجموعة من الفنيين التونسيين من ذوي الكفاءة والخبرة، على أن يختار المكتب الجامعي أحدهم لقيادة منتخبخلال المرحلة القادمة.وحضر الاجتماع أيضا بالخصوصنائب رئيس الجامعة، والعضو الجامعي والمسؤول عن منتخب الأكابر، والمدير الرياضي للجامعة ومساعده، إلى جانب مجموعة من المدربين واللاعبين الدوليين القدامى وهمويذكر أنكانت قد أعلنت يوم الأحد الماضيمع الناخب الوطنيوكامل الإطار الفني، وذلك عقب الخروج من الدور ثمن النهائي لـالمقامة حاليا بالمغرب إثر الهزيمة أمام المنتخب المالي بركلات الترجيح ().وكان المنتخب التونسي قد أنهى الدور الأول من هذه النهائيات القارية فيضمن المجموعة الثالثة برصيد، جمعها من، و، وويذكر أن المنتخب التونسي تنتظرهالمقررة فيمن. وسيخوض المنتخب التونسي الدور الأول ضمنإلى جانبوالمتأهل منالذي يضم