العضو الجامعي خميس الحمزاوي: التوجه نحو تعيين مدرب تونسي على رأس منتخب الأكابر
توجّه نحو تعيين مدرّب تونسي على رأس منتخب الأكابرأكد خميس الحمزاوي عضو المكتب الجامعي لكرة القدم أن التوجّه العام يسير نحو تعيين مدرّب تونسي على رأس منتخب الأكابر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الحمزاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، إثر الاجتماع الذي انعقد بين وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي وعدد من ممثلي المكتب الجامعي برئاسة معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، أنه لن يتم فتح باب الترشحات لمنصب مدرّب المنتخب، مشيرا إلى أنه تقرّر إحداث لجنة فنية ستتولى تقديم مقترحات تتعلّق بمجموعة من الفنيين التونسيين من ذوي الكفاءة والخبرة، على أن يختار المكتب الجامعي أحدهم لقيادة منتخب “نسور قرطاج” خلال المرحلة القادمة.
وحضر الاجتماع أيضا بالخصوص حسين جنيح نائب رئيس الجامعة، وخميس الحمزاوي العضو الجامعي والمسؤول عن منتخب الأكابر، وزياد الجزيري المدير الرياضي للجامعة ومساعده خليل شمام، إلى جانب مجموعة من المدربين واللاعبين الدوليين القدامى وهم علي الكعبي وفوزي البنزرتي ومحمد المكشر وأمين كمون ووليد الهيشري وطارق سالم ورياض البوعزيزي.
ويذكر أن الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قد أعلنت يوم الأحد الماضي إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الناخب الوطني سامي الطرابلسي وكامل الإطار الفني، وذلك عقب الخروج من الدور ثمن النهائي لـكأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالمغرب إثر الهزيمة أمام المنتخب المالي بركلات الترجيح (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي).
وكان المنتخب التونسي قد أنهى الدور الأول من هذه النهائيات القارية في المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز على أوغندا (3-1)، وخسارة أمام نيجيريا (2-3)، وتعادل مع تنزانيا (1-1).
ويذكر أن المنتخب التونسي تنتظره مشاركة هامة في نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026. وسيخوض المنتخب التونسي الدور الأول ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والمتأهل من الملحق الأوروبي الثاني الذي يضم أوكرانيا والسويد وبولونيا وألبانيا.
