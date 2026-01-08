الرابطة المحترفة الأولى – برنامج مقابلات الجولة السادسة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستُقام أيام 15 و16 و17 جانفي الجاري، بداية من الساعة 14:



الخميس 15 جانفي





* في رادس:

الترجي الرياضي – مستقبل قابس





* في بئر بورقبة:

مستقبل سليمان – شبيبة القيروان



الجمعة 16 جانفي

* في باردو:

الملعب التونسي – الاتحاد المنستيري



* في باجة:

الأولمبي الباجي – اتحاد بن قردان



* في ملعب يُعيَّن لاحقًا (دون حضور الجمهور):

الترجي الجرجيسي – النادي الصفاقسي



السبت 17 جانفي

* في المرسى:

مستقبل المرسى – النادي الإفريقي



* في بنزرت:

النادي البنزرتي – نجم المتلوي



* في سوسة:

