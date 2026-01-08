الرابطة المحترفة الأولى – برنامج مقابلات الجولة السادسة عشرة
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستُقام أيام 15 و16 و17 جانفي الجاري، بداية من الساعة 14:
الخميس 15 جانفي
الخميس 15 جانفي
* في رادس:
الترجي الرياضي – مستقبل قابس
* في بئر بورقبة:
مستقبل سليمان – شبيبة القيروان
الجمعة 16 جانفي* في باردو:
الملعب التونسي – الاتحاد المنستيري
* في باجة:
الأولمبي الباجي – اتحاد بن قردان
* في ملعب يُعيَّن لاحقًا (دون حضور الجمهور):
الترجي الجرجيسي – النادي الصفاقسي
السبت 17 جانفي* في المرسى:
مستقبل المرسى – النادي الإفريقي
* في بنزرت:
النادي البنزرتي – نجم المتلوي
* في سوسة:
النجم الساحلي – شبيبة العمران
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321566