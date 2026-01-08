Babnet   Latest update 17:32 Tunis

الركراكي.... مواجهة المغرب والكاميرون بمثابة معركة حقيقية بين منتخبين كبيرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69511b84276979.66991412_onepjhqkfilmg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 16:42
      
أكد الناخب المغربي، وليد الركراكي، اليوم الخميس بالرباط، أن المباراة التي ستجمع غدا الجمعة (الثامنة مساء) المنتخب المغربي بنظيره الكاميروني، برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025)، ستكون بمثابة معركة حقيقية بين منتخبين كبيرين.

وقال الركراكي، في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، إنها "بمثابة قمة قارية. في كأس إفريقيا للأمم أو في كأس العالم، دائما ما كان المنتخب الكاميروني أمة كبيرة حملت راية إفريقيا. ونحن نأمل في أن نقدم صورة مشرفة عن كرة القدم الإفريقية".


وتابع أنه "في هذا المستوى من المنافسة، تشكل الثقة والعامل الذهني عنصرين أساسيين، وأي خطأ بسيط قد يكلف مرتكبه غاليا"، مشيرا إلى أن الصراع في وسط الميدان سيكون له دور حاسم.


وأشار إلى أن "المغرب فاز في مباراته الأخيرة أمام الكاميرون. على المستوى الشخصي، كلاعب، كنت محظوظا أمام هذا المنتخب"، مسجلا أن الكاميرونيين سيدخلون اللقاء بحافز كبير، باعتبارها المنافسة الوحيدة المتبقية لهم بعد إقصائهم من تصفيات مونديال 2026.

وفي سياق آخر، أشار الركراكي إلى أن الضغط حاضر دائما، وقال: "اللاعبون يشعرون به، ونحن مطالبون بتحمل المسؤولية. الأهم هو أن يواصل الجمهور دعمه لنا. لدينا من التواضع ما يجعلنا نؤمن بقدرتنا على الفوز بهذه الكأس الإفريقية".

وأضاف "نحن نسير دائما على نفس النهج ونثق بالعمل الذي نقوم به".

وأكد أن "حضورنا الذهني سيكون له دور محوري في المواجهة"، مشيدا بلاعبي خط الوسط، على غرار بلال الخنوس وإسماعيل الصيباري ونايل العيناوي.

وبخصوص الحالة الصحية لـ"أسود الأطلس"، أعلن الركراكي أن المنتخب المغربي استعاد خدمات المهاجم حمزة إيغمان، العائد من الإصابة، والذي أصبح جاهزا بنسبة 100 في المائة.

وبالنسبة للاعب الوسط سفيان أمرابط، أوضح الناخب المغربي أنه ما زال يعاني من إصابة على مستوى الكاحل، مشيرا إلى أن "الطاقم الطبي يبذل قصارى جهده ليكون جاهزا في أقرب وقت ممكن".

بدوره، أكد حمزة إيغمان أن مواجهة الكاميرون "لن تكون سهلة"، معبرا عن شكره للطاقم الطبي للمنتخب الذي ساعده على التعافي.

وقال "أنا جاهز بنسبة 100 في المائة وتحت تصرف المدرب. نحن فريق واحد، سواء شاركت أساسيا أم لا، ذلك غير مهم، الأهم هو بلوغ نصف النهائي".

وتجرى مباراة المغرب والكاميرون، غدا الجمعة، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وكان المنتخب الكاميروني قد ضمن تأهله إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم بعد فوزه على جنوب إفريقيا (2-1)، فيما حجز المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى الدور ذاته عقب إقصائه لمنتخب تنزانيا (1-0).
Can 2025

كل الأخبار...

