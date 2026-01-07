منوبة: مندوبية الفلاحة تشرع في تنفيذ برنامج تدخل في النقاط الزرقاء ذات الاولوية بكلفة 170 ألف دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f6d1820efd8e2.38957673_jeolpfkgqnimh.jpg width=100 align=left border=0>

شرعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة عبر دائرة الصيانة بقسم المياه والتجهيزات المائية في تنفيذ برنامج التدخل في النقاط الزرقاء وجهر الأودية ومجاري المياه ذات الاولوية، الذي ضبطته اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية منوبة في إطار التوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال فصل الشتاء.

وأكدت المكلّفة بتسيير المندوبية بسمة المدوري، في تصريح لصحفية "وات"، أنه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 170 ألف دينار لتنفيذ برنامج التدخل بالمناطق ذات الأولوية، وذلك على مسافة 15 كلم ممتدة داخل 6 معتمديات وهي طبربة والبطان والجديدة ووادي الليل وبرج العامري والمرناقية.

وأضافت أنه تم في إطار اللجنة الجهوية ضبط جملة النقاط الزرقاء ذات الأولية التي تتطلب التدخل، من خلال تشخيص شامل للمناطق الأكثر عرضة لخطر ارتفاع منسوب المياه اعتمادا على المعطيات الهيدرولوجية، وتحديد الأولويات التي قد يتغير ترتيبها حسب وضعية الطقس، والحاجة الى التدخلات العاجلة مع نزول الامطار بداية من اليوم الأربعاء، وذلك بالتنسيق مع السلط المحلية.





وقد شملت التدخلات التي انطلقت مع بداية جانفي الحالي، مسافة 6 كيلومترات من النقاط الزرقاء بمعتمديتي برج العامري والمرناقية على غرار على وادي بئر الطويل، ووادي منزل الحبيب، ووادي الدريجة، ووادي شافرو على مستوى حي النسيم بطبلتش، ووادي 20 مارس ووادي مزهودة.

ووقع التدخل، وفق المدوري، بواسطة المعدات الثقيلة لجهر وتنظيف الأودية، ومجاري المياه، وإزالة الأتربة والأعشاب، وكل ما يمكن أن يعيق السيلان العادي للمياه، وتفادي الإشكاليات التي قد تنجر عن تراكم المياه، وذلك بهدف تعزيز حماية التجمعات السكنية والمناطق المحاذية للأودية من الفيضانات، وحماية الأرواح البشرية والممتلكات العامة والخاصة، والرفع من قدرة استيعاب المجاري المائية.

وكشفت أنه تم اعداد برنامج سنوي لجهر الاودية في المناطق السقوية، وإعلان طلب عروض في الغرض بلغ مرحلة التقييم حاليا في انتظار تنفيذه خلال السنة الحالة على مسافة 30 كلم داخل المناطق السقوية التي تغطي مساحة تفوق 20 ألف هكتار.



وستشمل التدخلات، التي خصّصت لها اعتمادات تفوق 320 الف دينار، شبكات التجفيف، وقنوات تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية التي تشهد تكاثر شجيرات الطرفة والقصب، وتراكم الاتربة، والخنادق وقنوات التجفيف وتصريف مياه الامطار في المنطقة السقوية. وقد شملت التدخلات التي انطلقت مع بداية جانفي الحالي، مسافة 6 كيلومترات من النقاط الزرقاء بمعتمديتي برج العامري والمرناقية على غرار على وادي بئر الطويل، ووادي منزل الحبيب، ووادي الدريجة، ووادي شافرو على مستوى حي النسيم بطبلتش، ووادي 20 مارس ووادي مزهودة.ووقع التدخل، وفق المدوري، بواسطة المعدات الثقيلة لجهر وتنظيف الأودية، ومجاري المياه، وإزالة الأتربة والأعشاب، وكل ما يمكن أن يعيق السيلان العادي للمياه، وتفادي الإشكاليات التي قد تنجر عن تراكم المياه، وذلك بهدف تعزيز حماية التجمعات السكنية والمناطق المحاذية للأودية من الفيضانات، وحماية الأرواح البشرية والممتلكات العامة والخاصة، والرفع من قدرة استيعاب المجاري المائية.وكشفت أنه تم اعداد برنامج سنوي لجهر الاودية في المناطق السقوية، وإعلان طلب عروض في الغرض بلغ مرحلة التقييم حاليا في انتظار تنفيذه خلال السنة الحالة على مسافة 30 كلم داخل المناطق السقوية التي تغطي مساحة تفوق 20 ألف هكتار.وستشمل التدخلات، التي خصّصت لها اعتمادات تفوق 320 الف دينار، شبكات التجفيف، وقنوات تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية التي تشهد تكاثر شجيرات الطرفة والقصب، وتراكم الاتربة، والخنادق وقنوات التجفيف وتصريف مياه الامطار في المنطقة السقوية.