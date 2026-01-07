Babnet   Latest update 13:44 Tunis

القصرين: تساقط كميات طفيفة من الثلوج بتالة واستنفار محلّي تحسّيا لأيّ طارئ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695e4206d2b474.58244619_qeljgohkmnpif.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 12:22
      
شهدت معتمدية تالة من ولاية القصرين، اليوم الأربعاء، تساقط كميات طفيفة من الثلوج شملت خاصة مناطق الشار والحمّاد والجوى وزلفان، بالتوازي مع تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار في جلّ معتمديات الجهة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
وأفاد عضو المجلس المحلي بتالة، محمد الأسعد بولعابي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن أعضاء المجلس المحلي تجنّدوا ميدانيًا، كلٌّ حسب عمادته، لمتابعة تطوّر الوضع عن كثب، تحسّبًا لأي تراكم محتمل للثلوج، مؤكدًا أن التنسيق مستمر مع مصالح التجهيز والفلاحة للتدخل السريع والتعهد بالطرقات والمسالك الريفية عند الاقتضاء، بما يضمن فك العزلة عن المواطنين.
وأوضح بولعابي أنه تم إيلاء عناية خاصة بالمرضى، ولا سيما مرضى القصور الكلوي، حيث تم وضع سيارة إسعاف على ذمتهم بالمستشفى المحلي بتالة، لتأمين نقلهم في ظروف آمنة لإجراء حصص تصفية الدم دون انقطاع.

وأكّد المتحدّث توفر الغاز المنزلي حاليًا بمعتمدية تالة، معربًا عن أمله أن لا يتم تسجيل أي انقطاع في التيار الكهربائي أو في التزود بالماء الصالح للشرب، لما لذلك من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في ظل التقلبات المناخية الراهنة.
ولفت إلى أن المخابز تواصل نشاطها بصفة طبيعية، وإلى أن الحركة العامة تسير بشكل عادي حاليا، مبيّنًا أن تساقط الثلوج اقتصر على الفترة الصباحية الممتدة من الساعة السابعة إلى الثامنة والنصف صباحًا، قبل أن ينقطع لاحقًا، وذلك بعد تسجيل كميات هامة من الأمطار مساء أمس.
وفي السياق ذاته، سجّلت جلّ معتمديات ومناطق ولاية القصرين تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار، تراوحت بين 1 مم و10 مليمترات، وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي للفترة الممتدة من يوم أمس الثلاثاء على الساعة السابعة صباحًا إلى اليوم الأربعاء على الساعة السابعة صباحًا.

وقد سُجّل مليمتر واحد من الأمطار بكل من معتمديتي القصرين الشمالية والقصرين الجنوبية، ومليمتران بمعتمدية حاسي الفريد، في حين بلغت الكميات المتساقطة بكل من معتمديات سبيطلة والعيون وماجل بلعباس 3 مليمترات، وسُجّلت 9 مليمترات بتالة المدينة، و6 مليمترات بتالة المحطة، فيما بلغت الكمية القصوى 10 مليمترات بمعتمدية حيدرة.
كما شهدت معتمديات تالة (منطقة الشار)، وفوسانة (عين جنان)، وفريانة (درناية وبوشبكة)، بدايات تساقط للثلوج، دون تسجيل غلق للطرقات أو تعطيل لحركة المرور.
وتبقى اللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، بالتنسيق مع اللجنة الجهوية، في حالة إنعقاد دائم لمتابعة الوضع والتدخل الفوري عند الضرورة.
 
 
