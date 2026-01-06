Babnet   Latest update 16:12 Tunis

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف يتقدم في تصنيف شنغهاي العالمي للبحوث العلمية في علوم الرياضة( مدير المعهد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695b96fca5f621.02817054_gqnjipomkehlf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 16:12 قراءة: 0 د, 42 ث
      
حقق المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف،  تقدما ملحوظا في التصنيف العالمي لاحسن المعاهد الرياضية في العالم في تصنيف شنغهاي العالمي للبحث العلمي في علوم الرياضة لسنة 2025، وذلك بحصوله على المرتبة 181 من جملة حوالي 21 الف معهد وفق ما ذكره امس الاثنين ، مدير المعهد نعمان القلمامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء 
وأوضح القلمامي في هذا السياق  أن هذا التألق الجديد  جاء بفضل  جودة البحث العلمي ونجاعة العمل الجماعي وحسن التموقع الأكاديمي على الصعيد الدولي مشيرا أن تصنيف شنغهاي لا يأخذ بعين الاعتبار الا 300 مؤسسة جامعية الاولى في العالم دون سواها وهو ما يعكس الموقع المتقدم للمعهد على المستوى العالمي سيما وأن البحوث التي ينتجها أساتذة المعهد  يقع نشرها في في أفضل المجلات العلمية ذات الصيت العالمي.
ويعد، تصنيف شنغهاي، من أهم وأدق التصنيفات الجامعية العالمية لاعتماده معايير موضوعية صارمة خاصة في مجال الإنتاج العلمي وجودة البحث والاستشهادات العلمية.
