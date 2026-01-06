Babnet   Latest update 14:54 Tunis

المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو إلى الحذر أثناء التنقل في المناطق المعنية بالأمطار الغزيرة والثلوج

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور، اليوم الثلاثاء، مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل خصوصا في المناطق المعنية بالأمطار الغزيرة والثلوج.

وأضاف، في بلاغ مروري أصدره اليوم، أن تونس ستشهد تقلبات جوية بداية من آخر النهار ستكون مصحوبة بنزول أمطار متفرقة وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية لتشمل تدريجيا المناطق الشرقية (الوطن القبلي و الساحل) مع تساقط البرد، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة بصفة ملحوظة بداية من آخر هذه الليلة وتساقط الثلوج بمرتفعات القصرين وسليانة والكاف وجندوبة.


وأوصى المرصد مستعملي الطريق بتفقّد ماسحات زجاج السيارة والأضواء والتخفيف من السرعة ومضاعفة مسافة الأمان، داعيا إلى تجنب المناطق المنخفضة وبرك المياه وعدم المجازفة بشق الأودية وتجنب الفرملة المفاجئة لتفادي الانزلاق المائي.


وحث، في حالة انعدام الرؤية بسبب غزارة الأمطار أو البرد، على البحث عن مكان آمن للتوقف يكون بعيدا عن مجرى السيول والأشجار مع ضرورة تشغيل الأضواء الرباعية.

كما أوصى المترجلين بضرورة الانتباه عند عبور الطريق والتأكد من أن السائق يراك بوضوح قبل العبور.

ودعا مستعملي الطريق إلى الاتصال بالأرقام التالية في حالة التعرض إلى أي خطر:
وحدات الحرس الوطني : 193
وحدات شرطة النجدة : 197
الحماية المدنية 198
