كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025): نيجيريا تعبر إلى ربع النهائي برباعية نظيفة أمام موزمبيق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695c3491063e61.15942642_nolqpkejmfihg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 22:58
      
تأهّل منتخب نيجيريا إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (المغرب 2025)، بعد فوزه العريض على منتخب موزمبيق بنتيجة 4-0، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي.

وسيطر المنتخب النيجيري على مجريات اللقاء منذ بدايته، حيث افتتح أديمولا لوكمان باب التسجيل في الدقيقة 19، قبل أن يضيف فيكتور أوسيمين الهدف الثاني بعد ست دقائق فقط (25).


ومع انطلاق الشوط الثاني، عاد أوسيمين ليؤكد تفوق “النسور الخضر” بتسجيله الهدف الثالث وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 47، فيما اختتم أكور آدامز مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 76.


وتُعد هذه النتيجة الأكبر في الدور ثمن النهائي من النسخة الحالية للبطولة القارية.

وسيواجه منتخب نيجيريا في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية المقرّرة يوم الثلاثاء.
