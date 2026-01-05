عطية وإبراهيم يوقعان على أول أهدافهما مع مصر… والفراعنة إلى ربع النهائي ورقم قياسي جديد لصلاح
تأهّل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (المغرب 2025)، عقب فوزه على منتخب بنين بنتيجة 3-1 بعد التمديد، في مباراة ثمن النهائي التي احتضنها أحد ملاعب العاصمة المغربية الرباط.
وسجّل مروان عطية وياسر إبراهيم أول أهدافهما الدولية بقميص المنتخب المصري، في مواجهة عرفت أيضًا رقمًا لافتًا لقائد الفراعنة محمد صلاح.
وافتتح مروان عطية باب التسجيل في الدقيقة 69 بتسديدة فنية بباطن القدم من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا اليمنى لمرمى بنين. ونجح منتخب بنين في إدراك التعادل في الدقيقة 83 عن طريق جودل دوسو، إثر كرة عرضية غيّرت اتجاهها بعد اصطدامها بأحمد فتوح، مخادعة الحارس محمد الشناوي.
وفي الشوط الإضافي الأول، عاد عطية ليتقمّص دور صانع الألعاب، بعدما أرسل كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، استقبلها ياسر إبراهيم برأسية محكمة في الدقيقة 97، مانحًا التقدّم مجددًا للمنتخب المصري.
واختتم محمد صلاح ثلاثية مصر، مسجّلًا الهدف الثالث، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس أمم إفريقيا، مقتربًا من رقم حسن الشاذلي، الهداف التاريخي للفراعنة في المسابقة القارية (12 هدفًا).
كما خاض صلاح مباراته رقم 22 في نهائيات كأس أمم إفريقيا، متجاوزًا رقم مدرب المنتخب الحالي حسام حسن، الذي سبق له خوض 21 مباراة في النهائيات القارية.
وشهدت المباراة لحظة مؤثرة بإصابة المدافع محمد حمدي في الشوط الأول، حيث غادر أرضية الميدان محمولًا على محفة، في مشهد طغت عليه الدموع، في انتظار التقييم الطبي لحالته.
