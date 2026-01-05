عطية وإبراهيم يوقعان على أول أهدافهما مع مصر… والفراعنة إلى ربع النهائي ورقم قياسي جديد لصلاح

تأهّل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (المغرب 2025)، عقب فوزه على منتخب بنين بنتيجة 3-1 بعد التمديد، في مباراة ثمن النهائي التي احتضنها أحد ملاعب العاصمة المغربية الرباط.



وسجّل مروان عطية وياسر إبراهيم أول أهدافهما الدولية بقميص المنتخب المصري، في مواجهة عرفت أيضًا رقمًا لافتًا لقائد الفراعنة محمد صلاح.



وافتتح مروان عطية باب التسجيل في الدقيقةبتسديدة فنية بباطن القدم من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا اليمنى لمرمى بنين. ونجح منتخب بنين في إدراك التعادل في الدقيقةعن طريق، إثر كرة عرضية غيّرت اتجاهها بعد اصطدامها بأحمد فتوح، مخادعة الحارسوفي الشوط الإضافي الأول، عاد عطية ليتقمّص دور صانع الألعاب، بعدما أرسل كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، استقبلهابرأسية محكمة في الدقيقة، مانحًا التقدّم مجددًا للمنتخب المصري.واختتمثلاثية مصر، مسجّلًا الهدف الثالث، ليرفع رصيده إلىفي تاريخ مشاركاته بكأس أمم إفريقيا، مقتربًا من رقم، الهداف التاريخي للفراعنة في المسابقة القارية (12 هدفًا).كما خاض صلاح مباراته رقمفي نهائيات كأس أمم إفريقيا، متجاوزًا رقم مدرب المنتخب الحالي، الذي سبق له خوضفي النهائيات القارية.وشهدت المباراة لحظة مؤثرة بإصابة المدافعفي الشوط الأول، حيث غادر أرضية الميدان محمولًا على محفة، في مشهد طغت عليه الدموع، في انتظار التقييم الطبي لحالته.